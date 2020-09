¿Cambio de esquema en Millonarios? Alternativas por la lesión de Silva

El pasado sábado regreso la Liga 2020 con empate a uno entre Deportivo Cali y Millonarios. Si bien el resultado fue valioso para los capitalinos, una lesión tiene en vilo al entrenador Alberto Gamero.

​

Apenas disputados 20 minutos de juego en Palmaseca, David Mackalister Silva no pudo continuar debido a molestias físicas en su pierna derecha. Al termino del partido, Gamero mismo aseguró en rueda de prensa que podría tratarse de un desgarro.



Aunque el bogotano será revisado entre semana, lo más probable es que, tratándose de una lesión muscular, no pueda jugar el próximo partido frente al Once Caldas. Con esto surge la duda, ¿debe cambiar el esquema embajador o simplemente pieza por pieza?

Recordemos que Millonarios juega con tres volantes centrales en un 4-3-3: Jhon Duque tiene una labor netamente defensiva, Juan Carlos Pereira es más mixto y Mackalister como creador. Ahora bien, con la salida de este último se abre espacio para un futbolista con características defensivas u ofensivas.

​

Siguiendo la línea de pieza por pieza, volante ofensivo por volante ofensivo, Gamero tiene dos posibilidades. Primero, ubicar al recuperado Santiago Montoya como creativo del equipo. El futbolista viene cogiendo ritmo y podría tener su oportunidad después de tanto tiempo en para. Segundo, reubicar a Diego Godoy, cuya posición natural es de volante ofensivo, y poner en la banda a Eliser Quiñones o Jorge Rengifo.

​

​En caso de querer prevalecer el orden defensivo, el paso a seguir es repetir lo que ocurrió en Cali. Dejar el doble pivote con Duque y Stiven Vega, mientras se adelanta a Pereira, quien conoce la posición desde su paso por Unión Magdalena.

​

Si la decisión del entrenador samario es cambiar el esquema, un 4-2-2-2 podría ser la solución. Prevaleciendo el juego por las bandas. Duque y Pereira en la mitad, Godoy abierto junto con Eliser o Rengifo y adelante la dupla ‘Chicho’ Arango-Ayron del Valle. Justamente este último ha tenido que jugar como extremo en el último tiempo y con todo lo ocurrido podría tener la posibilidad de volver a su hábitat natural.