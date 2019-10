Millonarios no despierta: flojo empate por 0-0 contra Patriotas

Millonarios y Patriotas protagonizaron un flojísimo partido en El Campín por la fecha 15 de la Liga II-2019 y empataron sin goles en Bogotá, con muy pocos remates al arco.



Millonarios, por su parte, sigue sin despertar y no levanta cabeza. Aunque no perdió, jugó muy mal y falló en ataque y en defensa contra los de Tunja, que se llevaron un valioso punto de Bogotá.

En la primera mitad, los azules solamente tuvieron un remate al arco y fue por parte de César Carrillo, quien logró enganchar de gran manera cerca al área y remató desde afuera, pero el esférico ni llegó al pórtico de Eder Chaux.



Patriotas, por su parte, empezaba a manejar el compromiso y buscaba el gol por medio de Jhon Arias, pero tampoco tenía muchos ánimos de irse al ataque, pues el empate era negocio para los de Tunja.



En la segunda mitad, Millonarios mejoró en mentalidad y en actitud, pero no era claro en la última parte de la cancha. Juan David Pérez y José Ortíz no estaban en su mejor día y no podían destrozar la defensa de los de Tunja.



Christian Arango, por su parte, ingresó al segundo tiempo y se convirtió en la pieza principal del ataque azul, pues logró el único remate de Millonarios al arco en todo el compromiso, pero Eder Chaux respondió bien al minuto 83.



Sin más, los azules quedaron con 27 unidades y Patriotas, fuera de los ocho, sumaron 19. En la próxima jornada, entre semana, los bogotanos tendrán un duro reto contra Tolima en Ibagué.



Síntesis

Millonarios 0 Patriotas 0

​

Millonarios: Wuilker Faríñez (6); Omar Bertel (5), Deivy Balanta (5), Luis Payares (5), Jair Palacios (6); César Carrillo (5), David Silva (5), Jhon Duque (6); Hansel Zapata (5), Juan David Pérez (5), José Ortíz (5).



Cambios: Eliser Quiñónes (5) por César Carillo (14 ST), Fabián Lasso (5) por por Hansel Zapata (14 ST), Christian Arango (5) por José Ortíz (35 ST).



D.T.: Jorge Luis Pinto.



Patriotas: Eder Chaux (6); Israel Alba (5), Darwin Carrero (5), Martín Payares (5), César Hinestroza (5); Carlos Rivas (6), Maicol Medina (5), Exequiel Benavidez (6), Cristian Barrios (5); Jhon Arias (5), Misael Martínez (5).



D.T.: Nelson Gómez



Cambios: Óscar Balanta (5) por Cristian Barrios (19 ST), Jhon Fredy Salazar (SC) por Cristian Barrios (35 ST), Brayan Fernández (SC) por Misael Martínez (37 ST).



Goles: no hubo.



Amonestados: Jair Palacios (13 PT), Deivy Balanta (16 PT), Jhon Duque (37 ST), en Millonarios. César Hinestroza (36 PT)



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Leonard Yasser Mosquera Gómez (6).



Partido: muy malo.



Figura: Jhon Duque (6).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 11.044 espectadores.