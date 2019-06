Millonarios no logró el 'KO' en el grupo A: empató 1-1 con Unión

Millonarios empató este sábado 1-1 en su visita al Unión Magdalena, dejando escapar la oportunidad de casi liquidar el cuadrangular A de la Liga I-2019. Sin embargo, el embajador salvó un punto, pues empezó perdiendo, y tras un segundo tiempo mejoró e impuso su juego.



El ciclón no se quería despedir de su hinchada sin darle una alegría en los cuadrangulares, pues en sus dos anteriores partidos había perdido (1-3 con Pasto y 0-2 con América). Por eso salió con una actitud especial, sabiendo que para derrotar al albiazul había que dar mucho más de cada uno de los jugadores.



El equipo dirigido por Harold Rivera tuvo más tiempo la pelota y presionó a su rival. Por eso de a poco fue encimando al equipo bogotano e inquietó en más de una oportunidad el arco de Wuilker Faríñez.



El portero venezolano apareció, como de costumbre, para salvar a su equipo en los momentos clave del juego; primero salvó un mano a mano y luego desvió un balón difícil para enviarlo al tiro de esquina, luchando contra el sol y el buen lanzamiento de Luis Carlos Arias.



Hernán Luna también tuvo posibilidad de gol, pero el Unión Magdalena no se puso adelante en el marcador si no hasta el minuto 35 de juego: centro de Arias para que Ruyery Blanco contactara la pelota aparatosamente con la pierna derecha, pero el balón logró entrar en su totalidad a pesar de la reacción de Faríñez. 1-0 y sorpresa en el Sierra Nevada.



La primera parte no fue buena para Millonarios. No antes de recibir el primer gol y tampoco en el remate de los primeros 45 minutos en los que no encontró reacción para igualar. El azul estuvo bajo de forma y de fútbol, por eso Unión se fue ganador a las duchas.



Millonarios retomó su parlamento para la segunda parte, fue el de la iniciativa, el que aceptó el rótulo de favorito en el partido, y el que se fue encima por el empate. Con Christian Marrugo y Juan David Pérez como líderes de juego, apoyados por Jhon Duque y David Silva, el visitante mejoró y atacó constantemente.



Sin embargo, el ciclón tuvo a César Giraldo en uno de los destacados. El portero salvó a su equipo en un par de ocasiones. Además, Millonarios no contaba con la puntada final, incluso Roberto Ovelar tuvo una pésima definición en un mano a mano y después un rebote en el que envió la pelota a las graderías.



A los 22, Marrugo cobró un tiro libre al área y Giraldo, el mismo que era el salvador del Unión, terminó siendo el villano, pues salió muy mal y dejó que César Carrillo cabeceara a placer, con la portería vacía, para poner el 1-1.



El conjunto bogotano no bajó los brazos y siguió atacando. Los laterales, especialmente Andrés Román por derecha, se desdoblaron para hacer daño en el área de los bananeros. Pero desde el banco pensaron en cerrar el juego y sellar el empate, sumando un punto que puede ser vital para la última jornada.



Así, el técnico Jorge Luis Pinto decidió resignar a uno de los hombres más importantes en ataque, como Juan David Pérez, para enviar a Omar Bertel y equilibrar el mediocampo.



Millonarios depende de sí mismo para clasificar a la gran final. El próximo miércoles solo debe ganar en casa frente al América de Cali para quedar a 180 minutos del título.