El clásico estuvo a la altura: Millonarios y Nacional empataron 1-1

Millonarios y Atlético Nacional empataron este sábado 1-1 en el estadio El Campín, en un clásico que estuvo a la altura de las expectativas en el marco de la fecha 9 de la Liga I-2019. Vladimir Hernández y Roberto Ovelar anotaron los goles de un duelo que tuvo grandes emociones, buenas tajadas y hasta momentos de pierna fuerte.

Millonarios salió a hacer pesar su condición de local, con salidas en velocidad, explotando las bandas y proponiendo juego directo al arco verdolaga. En ese objetivo se hacían importantes Elíser Quiñones y Juan David Pérez, quienes llevaron peligro por las bandas en los primeros minutos.



Sin embargo, todas las aspiraciones de gol de los embajadores quedaron en la humanidad de José Fernando Cuadrado; el arquero de los verdolagas fue el protagonista al atajar claras posibilidades de Roberto Ovelar y del mismo Pérez, quien no pudo vencerlo en un doble remate.



Nacional trató de salir de la presión del rival y se fue acomodando después de los 20 minutos. Allí empezó a pisar el área azul, llevando riesgo con Hernán Barcos y empezando a probar los reflejos de Wuilker Faríñez.



El embajador tuvo la baja sensible de Juan David Pérez, quien se fue a los 36 minutos por una lesión muscular y se retiró con lágrimas debido a la impotencia de no poder continuar y sabiendo que era uno de los más destacados.



El golpe para los azules fue peor porque al siguiente minuto, el 37, llegó el gol de Nacional: Pablo Ceppelini le puso un balón a Barcos, quien venía en diagonal y bajó con el pecho; el argentino enganchó y definió, pero aunque Faríñez atajó el rebote le quedó a Vladimir Hernández, quien apenas la empujó para el 0-1.



En la segunda parte el compromiso no empezó con la misma velocidad, pero sí con mucha tenacidad de ambas escuadras. Nacional, con la claridad que le daba la ventaja en el resultado; Millonarios, con la necesidad de igualar las acciones.



Apenas en el segundo minuto del complemento, el azul erró una opción increíble: Elíser Quiñones centró y Ovelar cabeceó desviado cuando estaba solo frente al arco.



Ambos equipos se midieron con juego, tratando de tener la pelota y crear opciones de gol; pero también pusieron pierna fuerte cuando hubo que meterla. Millonarios cambió su imagen con el ingreso de Christian Marrugo, quien suplió a un gris Montoya.



Nacional tuvo la oportunidad de liquidar el partido a los 31 minutos, pero el remate de Nicolás Hernández, solo frente a Faríñez, fue atajado por el venezolano de forma espectacular. Y a los 35 llegó el premio embajador.



John Duque peleó una pelota con Christian Mafla; el volante verde se quedó pidiendo falta y el balón le quedó a Marrugo, quien habilitó a Ovelar y el paraguayo le ‘rompió’ el arco a Cuadrado para poner el 1-1; premio a la garra del atacante guaraní.



La jugada previa al empate de Millonarios provocó el reclamo airado de jugadores de Nacional. En el banco de suplentes fue amonestado Juan Pablo Ramírez y expulsado Steven Lucumí, quien ya había salido del juego.



Sobre los minutos finales se calentó el juego: Ovelar tumbó en el área a Cuadrado, el portero agredió con su pie derecho al paraguayo, pero se salvó de ser expulsado. Ambos jugadores se encararon y el árbitro Luis Sánchez tuvo que controlarlos.



Y al final, Faríñez tuvo una triple atajada para el aplauso de su afición, que aplaudió el coraje de los jugadores que conduce Jorge Luis Pinto.