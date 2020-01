Refuerzos, cantera y más: así organiza Alberto Gamero a Millonarios

El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, atendió a los medios en la previa al partido contra América de Cali, en el que habló sobre lo que será el equipo embajador para el 2020.

Fue muy claro sobre la conformación de la plantilla, afirmando que se siente cómodo con el equipo que se está construyendo, pero aún así espera dos o tres refuerzos más.



"Hemos tenido doce sesiones de entrenamiento donde hemos tenido el 90 por ciento de la nomina. Seguimos esperando dos o tres refuerzos que necesitamos. Ojalá que el equipo tome una estructura rapidamente", dijo el entrenador samario.



Precisamente, uno de los juadores que ha sonado para llegar a Millonarios es Diego Godoy, quien llegaría proveniente de General Díaz de Paraguay. Sobre la posible llegada del extremo zurdo, Gamero contó que dicho jugador es uno de sus pedidos a la directiva azul.



"Es un jugador paraguayo de 27 años, zurdo. Puede jugar como extremo o como interior, y hoy en día se lo están peleando los grandes equipos en Paraguay. Lo que le he visto en General Díaz es importante, y ojalá se pueda dar porque es un pedido expreso para la directiva", confesó el timonel azul.



Además, contó que quiere un equipo muy fuerte y atrevido, que busque la victoria en todas las plazas, según la historia del embajador.



"Yo tengo que buscar el equilibrio, quiero un equipo que en Bogotá y como visitante salga a buscar los partidos, como equipo grande. Habrá precauciones, pero vamos bajo la idea de tener un buen juego, con una presión alta la mayo parte del partido", contó.



Sobre las falencias defensivas que presentó el cuadro azul el año pasado, admitió que es una de sus preocupaciones, por eso la mayoría de los refuerzos han llegado en esa zona. Además, contó que espera la llegada de un defensor central más.



"Se que este equipo tuvo falencias defensivas el año pasado, por eso trajimos un volante interior, dos centrales y seguimos buscando otro defensor central", reveló el exentrenador de Deportes Tolima.



Finalmente, habló sobre la cantera, afirmando que tendrá cuaidado con los jugadores que promueva a la profesional, pues quiere llevarlos despacio para que puedan dar lo mejor al club.



Cantera



"Tengo en Millonarios doce jugadores sub 23 y cinco de la categoría sub 20, a los que les he dicho que deben tener paciencia, porque tenemos que consolidar el equipo que va a pelear para el campeonato", finalizó Alberto Gamero.



Millonarios jugará su primer partido del año contra América de Cali, en el marco del torneo ESPN, y tendrá el ojo atento de la hinchada azul, quienes desean celebrar en el 2020 para olvidar un amargo 2019.