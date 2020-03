‘Doy gracias a Dios por no haber ido a China’: Rangel se sincera

En diálogo con Win Sports, el delantero del América Michael Rangel habló sobre la crisis que vive el país respecto al coronavirus, cómo lo vive en casa y las posibilidades que tuvo de ir al fútbol del exterior.



Precisamente respecto a lo último, el santandereano afirmó que a pesar de tener propuestas en China, “gracias a Dios no fui ´por allá, acá en Colombia la cosa no está tan complicada”.

El atacante de 29 años aseguró que durante la cuarentena cumple con todas la recomendaciones de sanidad (lavado de manos, evitar contacto con terceros) y aprovecha para “estar en la casa y tranquilo con la familia que es lo más importante”.



Respecto al tema China, dijo que en su momento tenía muchas ganas de ir al fútbol del exterior pero “los tiempos de Dios son perfectos y me terminé quedando”. Puntualizó además en su madurez profesional y deportiva, algo que se lo debe, según él, a su familia.



Por último, Rangel le dedicó unas palabras al Junior, equipo en el que no pudo demostrar su capacidad: “En todos los equipos que he estado me he sentido bien, excepto en Junior porque las veces que estuve nunca me dieron la confianza”.



“Es complicado hacer goles y marcar diferencia jugando de a 15 minutos”, cerró.