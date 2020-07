Cúcuta se quedará esperando: jugador anunció su desvinculación

Jhonatan Agudelo es uno de los jugadores que esperaban en Cúcuta luego de su paso por Argentina, sin embargo, el delantero anunció que no regresará al equipo motilón.

En sus redes sociales, el futbolista antioqueño expresó que se desvinculó del club, con el que logró el ascenso hace unos años y tuvo importantes actuaciones en el fútbol colombiano.

“Hoy me despido de esta gran institución con el corazón arrugado a todos los hinchas del Cúcuta Deportivo quiero informarles que mi vínculo con el club da por terminado, no fue una decisión fácil pero lo hice pensando en mi futuro, solo quedan palabras de agradecimiento hacia ustedes por todo el apoyo, por los momentos buenos y malos, por todas las alegrías y también por las tristezas, gracias a todos mis compañeros con los que compartí camerino , gracias infinitas por todo el cariño de la ciudad me voy con los mejores recuerdos y con la mejor sensación de que me trataron como uno de ustedes, les deseo lo mejor apoyándolos siempre bendiciones y mil gracias", escribió.

Aún no es claro si el jugador continuará en el fútbol colombiano o seguirá en el exterior, aunque él ha señalado que su intención es continuar en un club fuera de Colombia y los hinchas de Gimnasia y Esgrima De La Plata lo quieren.