Médico del DIM habló sobre las valoraciones médicas del equipo

Deportivo Independiente Medellín sigue con buen rumbo su cronograma de actividades de cara a los entrenamientos individuales en su sede deportiva de Llanogrande. El médico del equipo, Édgar Méndez, destacó la buena condición física y atlética del plantel profesional, quienes fueron valorados este jueves y realizaron el piloto de los entrenamientos individuales que arrancarán este viernes 17 de julio en tres grupos diferentes, con horarios alternados, de acuerdo al Protocolo de Bioseguridad.



“El día miércoles en horas de la mañana, recibimos el aval por parte de la Dimayor para comenzar los trabajos. Este jueves hicimos las valoraciones médicas y realizamos una prueba piloto de los entrenamientos que iniciaremos este viernes 17 de julio en nuestra sede deportiva. Fueron exámenes médicos de tipo antropométrico, exámenes cardiovasculares y pulmunares y exámenes osteomusculares, con todos los Protocolos de Bioseguridad. Encontramos a la gran mayoría de los jugadores en buenas condiciones de salud”, comentó el médico Méndez.

En cuanto a la distribución del plantel, son tres grupos en el que cada uno no superan las 10 personas, comenzarán los trabajos en tres turnos; uno a las 7 de la mañana, otro a las 9 y otro a las 11:00 a.m. “El intervalo entre cada grupo deberá ser de media hora, para que no se encuentren y podamos hacer el aseo para que el nuevo grupo lo encuentren en condiciones”, explicó Méndez.

Las 40 personas pertenecientes al Protocolo serán jugadores, cuerpo técnico con el entrenador, el asistente técnico, entrenador de arqueros, médico, kinesiólogo, fisioterapeuta y el utilero. Esas personas estarán en la cancha, también estará el jefe de seguridad y los empleados de aseo y cancha, siendo estos últimos, quienes estarán atentos para cumplir sus funciones. Los protocolos se cumplen de manera estricta para evitar posibles contagios.

Sobre los casos positivos por covid-19 en el equipo, el médico explicó que “seguimos los protocolos que se hacen a las personas que fueron positivas, nos comunicamos con la EPS para hacer el registro al Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud. Están asintomáticos, les hacemos seguimiento diario a ellos y sus familias, la vigilancia ha sido muy estricta y ellos están bien, como su círculo más cercano”.

Yulián Gómez fue incluido en la lista de 27 jugadores, el lateral comenzaría los trabajos de campo este viernes bajo el seguimiento del kinesiólogo y esperan su evolución en estas cuatro semanas de entrenamientos individuales para ser tenido en cuenta en las prácticas colectivas. Por otro lado, el argentino Israel Escalante fue examinado en Argentina y esperan sus resultados para seguir con la documentación que le permita llegar en un vuelo humanitario a Medellín. Uno de los requisitos para poder viajar es firmar su contrato y tener la prueba PCR negativa tres días antes del vuelo. Apenas llegue, le harán otra prueba PCR, y de ser negativa, no haría cuarentena, sino que ya se integraría a los entrenamientos individuales.



Finalmente, el médico Méndez destacó el ánimo y las ganas de los jugadores para comenzar a entrenar, ponerse a punto físicamente y competir tanto en la Liga como en la Copa Libertadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8