La estrategia de Bobadilla y la nómina contra Millonarios y Boca 

Deportivo Independiente Medellín continúa la doble competencia y para eso debe ajustarse a las exigencias en el calendario. Con tres partidos sin ganar en la Liga y una derrota como local en la Copa, el poderoso se juega una carta alta este sábado cuando recibe a Millonarios por la octava fecha de la Liga y el martes, en Argentina va por la hazaña frente a Boca Juniors, quien está expectante por su desenlace en la Liga de aquel país.

Teniendo en cuenta las tres bajas confirmadas de Federico Laurito, Daniel Castro por lesión y Larry Angulo por suspensión, el rojo le apostaría a una nómina mixta, donde deberá poner varios titulares buscando recomponer el rumbo en el campeonato local, donde marchan en el puesto 14 con ocho puntos, a cuatro del cuarto lugar.



Andrés Mosquera Marmolejo, Jesús Murillo y Andrés Cadavid, han disputado 11 partidos y con 990 minutos, son los que más han jugado. Con la situación apremiante y al ver que hombres como Guillermo Tegüé y Jaime Giraldo no le da muchas garantías al técnico Bobadilla, estos tres jugadores serían parte de la columna vertebral del equipo que pondría este sábado. En especial Cadavid, quien con su pasado ‘albiazul’ conoce muy bien la entraña del rival. Esto se suma a que los tres jugadores pasan un gran momento.



En las bandas, Juan David Mosquera quien suma 180 minutos en primera división, picaría en punta para ocupar la posición de lateral derecho. La idea es que se consolide y en el futuro Didier Delgado regrese a su lugar de extremo por derecha, donde es más útil en el esquema de Aldo Bobadilla. Por izquierda, pese a tener en gran momento a Yulián Gómez, el técnico paraguayo optaría por preservarlo, teniendo en cuenta el despliegue físico que le demandará el partido en Argentina, donde tenga que dar salida al equipo y fijar a Sebastián Villa, el colombiano que está marcando la diferencia en el conjunto ‘xeneize’. Es por eso, que un jugador como Luis Mena, de 281 minutos jugados en cinco partidos, sería el inicialista contra Millonarios.



En el medio campo, Adrián Arregui regresaría a la titular, luego de pasar dos fechas suspendido. Aunque en el medio jugó contra Libertad, al argentino le falta sumar más minutos de los 783 en 9 partidos que lleva este semestre con el equipo. La sanción de Larry Angulo obliga a Bobadilla armar un tándem con Yesid Díaz, ‘mambo’ acumula 301 minutos en nueve partidos, pero por su edad y personalidad estaría en condiciones de enfrentar a los capitalinos.



Aunque Javier Reina ha descansado más que Andrés Ricaurte (803 minutos en 10 partidos, frente a 955 minutos en 11 partidos del ‘10’), el hombre de las ideas estaría más propicio para ser inicialista este sábado, no solo por conducir al equipo, sino su despliegue físico y ayuda en marca sería muy útil.



Adelante no hay muchas dudas, Mauricio Cortés con 81 minutos en tres partidos, es uno de los jugadores del plantel con menos tiempo de juego en el equipo este semestre y por eso sería de la partida el sábado. Máicol Balanta aprovechando su velocidad y frescura, aparte que conoce bien a Millonarios es otro opcionado a ser titular y teniendo en cuenta el apoyo incondicional de Bobadilla a Juan Fernando Caicedo, que, aunque no hace goles, el ‘9’ lleva 736 minutos jugados en 9 partidos, el estratega paraguayo confía en que se le abra el arco de una buena vez.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8