Jóvenes de Nacional en primera era de Osorio: ¿Escaparon o brillaron?

Juan Carlos Osorio asumió por segunda vez como técnico de Nacional y antes de que comience la Liga ya ha recibido críticas por la salida de algunos jugadores jóvenes que mostraron buenas condiciones en el pasado reciente del club.



Y es que en su primera etapa por el verde antioqueño, Nacional fue criticado por no potenciar a tantos jóvenes de la cantera, una situación que esperan no se repita en este segundo periplo por el equipo.



En FUTBOLRED recordamos los jugadores de 21 años o menos que pasaron por el verde entre 2012 y 2014 y en qué andan actualmente.

Cristian Bonilla: bajo el mando de Juan Carlos Osorio en Nacional tuvo continuidad y entre 2012 y 2014 estuvo en 39 partidos, todos en el campeonato local. Tenía 21 años cuando el técnico asumió.



Sebastián Pérez: tenía 19 años cuando llegó Osorio. Ya había debutado y con el entrenador jugó 55 partidos. Inicialmente tuvo pocas oportunidades, pero en el 2014, mucho más maduro, tuvo su gran oportunidad y estuvo 32 partidos, tres de ellos por Suramericana. Fue artífice del título de Copa Libertadores del 2016.

Stefan Medina: tenía 20 años cuando llegó Osorio. Ya había debutado, pero desde el primer semestre con el técnico se ganó la plena confianza con 13 partidos en Liga. En total disputó 74 partidos entre 2012 y el primer semestre de 2014, cuando pasó al fútbol mexicano.



Jhon Stiwar García: tenía 21 años cuando llegó Osorio, pero solo duró un semestre con él y estuvo en dos partidos. De allí pasó a Alianza Petrolera y otros equipos del fútbol colombiano sin mucho brillo. Ahora está en Jaguares.



Jhon Sánchez: tenía 17 años cuando Osorio llegó a Nacional y por eso debutó hasta el 2013. En dos años jugó dos partidos y cambió de equipo cuando el entrenador se fue. Actualmente está en Cortuluá.

El central caucano dejó huella en el club antioqueño. Foto: Archivo

Dávinson Sánchez: fue uno de los descubrimientos de Osorio y tuvo su debut en 2013. Con este entrenador estuvo en cinco partidos de Liga y tuvo su primer partido como profesional con 17 años. Fue artífice del título de Copa Libertadores del 2016.



Rodín Quiñones: debutó con Juan Carlos Osorio en 2013 a los 18 años. En dos años que estuvo con el entrenador jugó siete partidos y continuó en el club después de la salida de Osorio.



Alejandro Peñaranda: debutó en 2013 con Juan Carlos Osorio, pero solo tuvo un partido con el verde. Luego pasó por América y Cortuluá, pero murió en 2017 en Cali por un impacto de bala.

Juan Pablo Nieto: no tuvo la oportunidad de jugar en la Liga con Juan Carlos Osorio y emigró varias veces a Alianza Petrolera entre 2012 y 2014.



Luis Arturo Muriel Cruz: homónimo del jugador de la Selección Colombia estuvo en Nacional en el 2013, pero en 2014 se fue a préstamo para Alianza Petrolera. Jugó cuatro partidos en el 2013.



Déiver Machado: en 2013, con Osorio como técnico y con 20 años, jugó dos partidos en la Liga. Sin posibilidades se fue al Alianza Petrolera y allí logró destacarse poco a poco.



Alfonso Ignacio López Berrío: en 2013, con 18 años, jugó un partido de la Liga. Poco se sabe de su carrera, pues pasó sin éxito por equipos como Leones y Alianza Petrolera.



Daniel Stiven Galindo Correa: tuvo su debut en 2013 con 20 años, pero no volvió a jugar.



Julián Franco Correa: en 2013, con 19 años, disputó tres partidos bajo el mando de Juan Carlos Osorio. Luego estuvo cedido en algunos equipos de la B sin éxito.



Víctor Cantillo: en 2013, con 20 años, jugó cinco partido con Osorio. En 2014 continuó en el equipo, pero no jugó. Luego de la salida del estratega se fue cedido a otros equipos y ahora está en Junior.

Víctor Cantillo en Nacional Foto: ARCHIVO EL COLOMBIANO

Miller Mosquera: debutó en el 2013 con 21 años. En dos años con el técnico estuvo en 41 partidos con Juan Carlos Osorio, tres de ellos por Copa Suramericana. Luego de la salida del técnico siguió en el club y se fue a inicios del 2016. Actualmente juega en Patriotas.



Juan David Duque Santos: tenía 21 años cuando llegó el técnico a Nacional, pero nunca tuvo una oportunidad y fue cedido Envigado. Su último club fue Boyacá Chicó en 2018.



Brayan Rovira: siendo muy niño (nació en 1996) hizo parte de las inferiores de Nacional en 2014, con 18 años, y estuvo cerca de los entrenamientos de Osorio, pero nunca debutó en Liga.

Edisson Restrepo: debutó en el 2014 con Juan Carlos Osorio, a los 18 años, pero no tuvo más oportunidades en Liga. Luego estuvo cedido en Leones y actualmente juega en Unión Magdalena.



Dairon Mosquera: debutó en Nacional a los 19 años con Juan Carlos Osorio. En 2014 fue su único partido, pero no tuvo mucho brillo en el verde. Actualmente juega en Medellín.



Marlos Moreno: su primer partido como profesional fue en 2014, con 18 años y bajo el mando de Juan Carlos Osorio. Allí continuó y explotó tiempo después con Reinaldo Rueda en el título de la Copa Libertadores 2016.



Juan Castañeda: hizo parte del plantel en el 2014, pero nunca debutó en la Liga con Juan Carlos Osorio. En 2015 se fue cedido a Leones y actualmente está en Patriotas.