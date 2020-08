Así afecta la cuarentena a Millonarios y otros más: sufren restricción

La cuarentena estricta que opera en Bogotá tiene un efecto colateral: el fútbol.



La restricción a la libre circulación de vehículos y personas que se ordenó en la localidad de Suba, desde el pasado 31 de julio y hasta el 15 de agosto próximo, ha impactado directamente a equipos como Millonarios, Fortaleza, Bogotá o Tigres y ha hecho que otros equipos como La Equidad y Santa Fe, cuyos jugadores y colaboradores residen en dicha localidad, tengan dificultades para sumarse a los trabajos en esta fase de entrenamientos individuales que adelantan todos los demás clubes del país.



Y no es que el fútbol sea una actividad de primera necesidad como la salud, eso lo saben y lo entienden los clubes. Pero la situación necesariamente está retrasando los planes de trabajo y, a la hora de la competencia, hará que los afectados den unas ventajas muy importantes, incluso definitivas en el largo plazo.



¿Qué se está haciendo para que la imposibilidad de ir a la sede no afecte el rendimiento de los jugadores?



“El cuerpo técnico ha diseñado un plan de entrenamientos individuales, en espacios al aire libe disponibles en as localidades donde se permita, con planes de mantenimiento físico. Se trabaja por plataformas digitales para seguir el cronograma de la forma más completa posible, sabiendo que no se puede trabajar en campo. Se suple con charlas y teoría y una guía de trabajo en casa muy intensa”, explicó César Ardila, jefe de prensa de Millonarios.



Claramente, el trabajo se ha visto afectado: “El trabajo directo no es igual, hay ejercicios de coordinación que nos e pueden hacer al trabajar de manera individual, pero se está coordinando con otras rutinas para no perder el ritmo con el que veníamos”, añadió.



En el caso de Fortaleza, el médico Nefer Castro afirma que en efecto no hay otra opción que mantener en el trabajo en casa, contra trabajos limitados al espacio de un apartamento, con lo cual, a estas alturas, hay más de una razón para preocuparse: “Lo más importante es que los jugadores ya hacían trabajo en grama, un futbolista depende mucho de su adaptación a esa superficie que es más pesada, que genera mucha fatiga muscular clave, una presión muy distinta en los pies y hay que adaptarse porque si no pueden venir fracturas del quinto metatarsiano, por ejemplo”.



Para el doctor Castro es preocupante que los jugadores ajusten ya cuatro meses sin ese trabajo en la superficie que se van a encontra en la competencia: “Trabajábamos giros, cambios de dirección, trabajo técnico en los cuadrantes de 6 metros que teníamos según el protocolo y tratábamos de hacer el gesto de patear y recepcionar la pelota. Pero esto (la pausa por la cuarentena) afecta porque si el jugador no hace esos gestos que encontrará en el partido, con el roce y el contacto, se expondrá a muchas lesiones musculares, a un problema de ligamento incluso, y al final el rendimiento va a ser paupérrimo”.



¿Hay alguna posibilidad de estar en las excepciones?



La respuesta clara y directa es NO. La norma no excluye a los futbolistas por un principio de igualdad y por una necesidad de las autoridades distritales de limitar la circulación del máximo posible de ciudadanos en la calles.



Y se han hecho esfuerzos, pero sin resultados positivos: “Hicimos una gestión en días pasados con el IDRD y no se pudo lograr una excepción para seguir trabajando en nuestra sede en Suba”, dijo Ardila, de Millonarios.



“Lo que sabemos es que el IDRD ha dicho que no hay nada que hacer, por un principio de igualdad. No tenemos otra respuesta. Esperábamos algo de apoyo por Dimayor pero tampoco tuvimos una buena respuesta”, comentó el médico de Fortaleza.



Efectivamente, FUTBOLRED consultó al IDRD, como entidad encargada, pero la respuesta fue que no daría declaraciones al respecto pues “estamos acatando el decreto nacional frente a la normativa en actividad física”.



Al consultar al secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, su declaración fue aun más contundente: “El ministerio de salud expidió la resolución 993 para que los municipios no covid o con baja incidencia del virus pudieran implementar protocolos para el entrenamiento de equipos de fútbol; el caso de Bogotá, como sabemos, es de alta incidencia, en estas semanas tenemos el primer pico de la pandemia en la capital. Por esta razón lamentablemente, aunque nos encantaría que pudiera reactivarse el fútbol y que vuelva la fiesta del fútbol a la capital con sus clubes, es imposible que en estas semanas del pico se haga cualquier tipo de práctica o implementación de protocolos de bioseguridad para el fútbol. Debe terminarse el proceso de cuarentenas y debe estar superado el pico de la pandemia para que puedan ser revisados los protocolos de bioseguridad”.



¿Se retrasará el regreso del fútbol?



Los clubes afectados creen que no habrá retrasos a pesar de la contingencia de no poder cumplir con los trabajos previstos por la cuarentena estricta.



“Dimayor ha estado con todos los equipos que estamos afectados, nos ha apoyado en los permisos pero hasta el momento n se ha dicho que este inconveniente, que esperamos se resuelva pronto, vaya a retrasar el torneo”, dijo el vocero de Millonarios.



El médico Castro estuvo de acuerdo pero dejó claro que eso no es necesariamente una buena noticia para los afectados: “No creo que afecte las fechas de inicio de torneo pero seguro nos va a perjudicar porque son 15 días parados, vamos tener menos de 15 días al final para preparar todo y no se va a poder hacer el trabajo necesario”, concluyó.