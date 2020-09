¿Acertado? 'Jarlan está a nivel de Quintero, puede llegar al de James'

Vuelve la Liga Betplay I y, en medio de la polémica, Atlético Nacional está listo para enfrentar este viernes a Deportes Tolima.

Lo cierto es que el verde llega pleno de motivación y optimismo, tal como aseguró el entrenador Juan Carlos Osorio, cuyo entusiasmo lo llevó a hacer una comparación de la que todos hablan.



Con generosos argumentos se refirió a su creativo principal, Jarlan Barrera: "Es un jugador que en el último tercio es determinante y está al nivel de Juan Fernando Quintero y puede llegar al nivel de James Rodríguez, pero que él se convenza de eso o no, es otro tema. Reitero, es un tema cultural. No tiene que ver con el fútbol".



En perfiles, claramente se habla de jugadores con características muy similares. Pero en términos de proyección, el primer intento internacional del hombre de Nacional fue apenas el año pasado, en Rosario de Argentina, de donde salió por diferencias contractuales. A esa edad los dos que son punto de comparación ya estaban en Europa.



Aun así, para Osorio el samario es simplemente "¡Extraordinario! Su habilidad, su capacidad para ver el próximo pase, y no solo el próximo, sino dos pases más adelante. Pero hay que convencerlo de que se tiene que preparar mejor atléticamente", señaló.



Las primeras barreras del jugador para hacer justicia con la fe de su entrenador son Andrés Andrade y Estefano Arango, la competencia interna en el equipo 'verdolaga'. Todo lo demás habrá que decirlo en la cancha.