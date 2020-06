Campeón de Libertadores quedaría libre por alto costo: ¿quién dijo yo?

Las noticias son, en principio, malas: la precaria situación económica de Alianza Petrolera obligaría a desprenderse de su fichaje más importante de la temporada.

La incertidumbre que reina en el país por el regreso del fútbol y la realidad de ver que ya pasó por el 8 de junio, fecha designada para el inicio de entrenamientos individuales, sin tener ni siquiera el protocolo necesario, ha hecho que los cálculos más pesimistas empiecen a parecer cada día más reales.



Eso golpea a todos los clubes, pero especialmente a los de presupuesto más modestos, como es el caso del club de Barrancabermeja, que hizo un gran esfuerzo para repatriar al creativo en la actual temporada, pero solo pudo verlo en acción 35 minutos, debido a la suspensión de la Liga Betplay I, por el coronavirus covid-19.



"Estoy preocupado por el tema de Macnelly porque va a llegar el momento en que no tengamos los recursos y eso me invita a tener una nueva charla con los jugadores que ganan mucho y los que ganan poco", dijo el presidente del club, Carlos Ferreira, en 'Planeta Fútbol' de Antena 2.



Macnelly, campeón de Copa Libertadores 2016 y subcampeón de Sudamericana con Atlético Nacional, 4 veces campeón de Liga, 2 de Copa y 2 de Supercopa y hombre de Selección Colombia en la pasada administración, sin duda es un nombre más que llamativo para todos aquellos que están en proceso de perfilar sus nóminas para el día, quién sabe cuándo, que se autorice el reinicio de la competencia en el país.



Claro, muchos tendrán el deseo pero no la caja suficiente, pues se trata de un jugador costoso para el medio local, pero sin duda muy interesante. Si Alianza no pudiera retenerlo, como teme su presidente, ¿quién quisiera a un ganador, de 35 años y toda la experiencia para buscar títulos? ¿Quién dijo yo?