Las cinco noticias que dejó la fecha de clásicos del fin de semana

Este fin de semana se disputó gran parte de la fecha 7 del fútbol colombiano, la denominada fecha de clásicos. Desde el viernes hasta el domingo se disputaron nueve encuentros y solo resta el duelo entre Millonarios y Santa Fe, que será este martes en El Campín.



En FUTBOLRED le contamos los hechos futbolísticos más destacados de lo que va de esta jornada para que empiece esta semana bien informado.

1) Todos los clásicos de esta fecha tuvieron mínimo un gol. El encuentro con más anotaciones fue Junior vs. Jaguares, que terminó 3-2. Los de menos goles fueron Alianza Petrolera vs. Tolima y Cúcuta vs. Bucaramanga, ambos finalizaron 0-1.



2) Cúcuta y Patriotas son los dos únicos equipos que continúan sin ganar en la Liga I-2020. Los boyacenses acumulan tres derrotas y cuatro empates, mientras que los motilones llevan cuatro derrotas y tres empates.

3) Juan Carlos Osorio estará ausente de las prácticas de Nacional por unos días. El entrenador continuará con sus estudios en el exterior, pero espera estar para el juego con Santa Fe el 8 de marzo. Otra novedad relacionada con los técnicos fueron las declaraciones de Alfredo Arias luego del clásico vallecaucano.



4) Luego de cuatro años se volvió a disputar el clásico entre Pereira y Once Caldas. El juego terminó 1-3 a favor de los albos con goles de Kevin Londoño, en dos oportunidades, y Marcelino Carreazzo, mientras que por los matecañas descontó Jhonny Vásquez.



5) A falta del juego entre Millonarios y Santa Fe, solo hubo un cambio entre los cuatro parciales clasificados a las semifinales de la Liga. Junior entró a la cuarta casilla, pero si los cardenales ganan los sacarán de allí. Nacional, Alianza Petrolera y Pasto están fijos hasta que inicie la fecha 8.