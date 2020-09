¿Va por el décimo? Así fueron los 9 capítulos de Comesaña en Junior

Julio Comesaña se va de Atlético Junior. La sonrisa socarrona de hinchas y 'opositores' del club barranquillero salta como un reflejo: ¿y cuándo vuelve?, preguntan en coro.

La duda cobra sentido al recordar que Comesaña se ha ido y ha vuelto nueve veces al cargo de entrenador del equipo, con resultados que difícilmente alguien más logrará igualar.



Tres títulos de Liga, dos de Superliga y uno de Colombia avalan la decisión de la familia Char, dueña del club, de llamarlo una y otra vez.



Esta historia empezó a escribirse el 24 de febrero de 1991, primer encargo al colombo-uruguayo como DT. Fue tercero en el cuadrangular final.



La segunda parte fue un año después, tras volver del Medellín, en 1992 y para reemplazar a Miguel Ángel ‘Zurdo’ López: Junior fue campeón en 1993 y fue semifinalista de la Copa Libertadores 94.



En el segundo semestre de 1996, ¿adivinen? ¡Volvió Comesaña! Se fue con más pena que gloria en marzo de 1997, por decisión del entonces presidente del club, Ramón Jesurún.



Llegaría 2002 y con él un cuarto capítulo de Comesaña en Junior y un resultado 'sacatécnicos': fue penúltimo del torneo.



El quinto ciclo se dio en 2008, cuando el fantasma del descenso, sí el descenso, acechaba al 'Tiburón'. Reemplazó a Santiago Escobar, salvó la categoría y clasificó a Copa Libertadores. Justo cuando la gente más agradecida estaba, sorprendió también con su renuncia.



En 2014 regresó de nuevo como salvador para su sexta temporada, en la que tuvo resultados dispares.



En 2017 volvió Comesaña para reemplazar a Alberto Gamero, a quien poca paciencia le tuvieron los Char. Fue la séptima vida que se agotaba para el DT, pues otra vez se despidió, ahora para dar paso a quien fuera su asistente, Alexis Mendoza.



Comesaña volvería al Junior en abril de 2018 tras el despido de Mendoza... las vueltas que da el fútbol. Y sí que valdría la pena: ganó el Torneo FInalización y estuvo a punto de darle a Junior su primer título internacional: perdió la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Paranaense. Se fue a Colón de Argentina pero solo dirigió 5 juegos.



Llegó el 4 de mayo y un nuevo anuncio de la familia Char: ¡por novena vez volvía Comesaña! Otro DT con poco respaldo, Luis Fernando Suárez, le dejaba su silla. En el mismo fue campeón del Apertura y finalista del Finalización.



Ahora Comesaña, de 72 años, ha vuelto a sorprender pues tras ganar la Superliga 2020, el año de la pandemia, dijo no más y pasó su carta de renuncia. “Yo creo que las etapas con Junior han sido muchas, he tenido vivencias muy importantes, ya hace mucho no vivía acá, y es diferente ir y venir y otra vivir acá. Haber llegado 9 veces al club y haber hecho cosas que le sirvieron a la institución y a mí; yo creo que está bueno ya”, había comentado en Central Deportiva de Argentina. Y cumplió.



Lo que no está tan claro son sus motivaciones, aunque se dice que es un tema familiar, que ya está bueno del trabajo y se retirará. Los propios hinchas de Junior creen que en seis meses volverá. Y ¿si suena el teléfono y es Fuad Char? ¿A por la décima? Esta historia continuará...