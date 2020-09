El VAR sigue en Colombia: los dos partidos que tendrán en la fecha 9

Este 18 de septiembre volverá la Liga de Colombia y se reanudará la fecha 9 del torneo. Adicional a esto, aunque la Superliga no tuvo VAR, este regreso del FPC sí lo tendrá y se mantendrá por dos partidos en la jornada.



Así las cosas, se confirmó que Millonarios vs. Once Caldas en El Campín es uno de los encuentros que tendrá este uso de la video asistencia.

Partidos con VAR:

Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

18 de septiembre



Millonarios FC vs Once Caldas

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

19 de septiembre