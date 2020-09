¿Qué hará Dimayor para evitar casos como el de Tolima? Habla Jaramillo

El contagio masivo de coronavirus covid-19, que obligó al aplazamiento del partido Atlético Nacional vs Deportes Tolima, programado para este viernes, es una lección para Dimayor.

Su presidente, Fernando Jaramillo, dijo con insistencia que "La prioridad es la salud", lo que resulta llamativo si se tiene en cuenta que con 13 positivos confirmados se hizo eld esplazamiento del equipo pijao hasta Medellín, con toda la intención de jugar el partido. Fue la intervención del Gobierno y las dudas del Ministerio de Salud lo que acabó modificando el plan.



Sin embargo, casos como el del Tolima son un riesgo permanente durante todo el año y es un hecho que puede obligar a modificar de manera abrupta el calendario, tal como está ocurriendo ahora.



Ante esta realidad, Dimayor anunció inversión: "Vamos a invertir cerca de 10 mil millones de pesos", en el cumplimiento del protocolo, dijo Jaramillo.



Lo otros es ampliar las listas de jugadores inscritos, para que no suceda lo que ahora, que de repente el club pijao se quedó sin 7 unidades y no tuvo más que el grupo esencial para ir a Medellín: "con 40 jugadores se hace mucho más fácil. Sí hay aprendizaje en ese punto", según el jefe de Dimayor.



"Es un aprendizaje para todos", dijo, al explicar un tema de bioseguridad que se presentó con la plantilla del Tolima pero que se puede repetir con cualquier otro club: "El Ministerio planteó dudas que son razonables para nosotros, que las pruebas PCR que se hicieron ayer, algunos jugadores tuvieron contacto directo con los 13 contagiados, debían tener un espacio de 7 días para que las pruebas sean certeras y fidedignas", añadió. ¿Conclusión? En adelante los casos positivos obligarán a aplazamientos mínimos de 8 días, lo que sin duda impactará el ya abarrotado calendario.



De este Nacional vs Tolima, por ejemplo, Jaramillo dijo que no hay ninguna certeza: "Estamos revisando el calendario para ver cuándo se puede reprogramar el partido, no hay fecha".



El otro tema es que para Dimayor la primera responsabilidad no es suya sino de los clubes: "En el tema competitivo hay una responsabilidad de los clubes en mantener autocuidado y limitar el número de contagiados".