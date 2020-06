Nacional pone la pauta: Así maneja dos casos de covid-19 detectados

Luego de conocerse que en Atlético Nacional hay dos personas contagiadas por covid-19, el médico Nelson Rodríguez habló en rueda de prensa virtual donde explicó la manera en la que hicieron estas pruebas, cómo sería el protocolo de los contagiados y la búsqueda de la institución para que la competencia se reanude de una manera segura.





“Tenemos dos casos positivos, de 57 personas que evaluamos. Las personas que les hicimos las pruebas son tanto de la parte administrativa, gerencial, como de la parte deportiva. Atlético Nacional en el uso de su responsabilidad social empresarial y dentro del sistema general de seguridad y salud en el trabajo, decidimos hacer esas pruebas. Donde empleamos un excelente laboratorio como el de la Clínica Las Américas”, indicó Rodríguez.



Sobre este laboratorio y el criterio de elección, el médico explicó que “el laboratorio clínico ‘Las Américas’ fue elegido por Atlético Nacional, porque fue verificado y está en la lista de los laboratorios avalados por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Es un laboratorio muy confiable que hace pruebas de última generación y nos ha brindado de acompañamiento logístico como la interpretación de las pruebas y los reportes al Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud”.



En cuanto al protocolo que adoptó el equipo antioqueño, Rodríguez resaltó que “nuestro protocolo se soporta en toda la literatura científica que ha sido publicado a través de revistas muy serias en materia de medicina deportiva como de infectología. Donde se estudia si es una persona del común, se aísla 14 días, se realiza un cerco epidemiológico, se conoce qué personas con las que vive puede tener problemas, complicaciones de salud como hipertensión, diabetes, sobrepeso o tabaquismo. Luego, tenemos unos pasos a seguir con ellos”.



Sobre la manera a seguir, en el caso que un deportista esté contagiado, el médico señaló que “se hace un protocolo específico, con radiografías, electrocardiograma, ecocardiogramas. Para descartar otras complicaciones, el manejo es el mismo si es sintomático o asintomático. Hay tres espectros de la patología, si esasintomático, el enfermo leve o si tiene un tema grave que debe estar en hospital. En el alto rendimiento deportivo, por lo general son asintomáticos y se hace un manejo de prevención, que no corran riesgos de contagio y a los 14 días se les hace una nueva prueba”.



En cuanto a la parte sicológica en los contagiados, el galeno precisó que “esto es un aprendizaje que entre todos hemos desarrollado, sabíamos que nos podía pasar un contagio. Afortunadamente son personas asintomáticas, impacta, pero para el infectado la posibilidad de complicarse es muy remoto. Estas personas entran en un protocolo con videoconferencias, donde se monitoreen la temperatura, estén atentos a algún síntoma y que estén en contacto directo con las personas cercanas y si tienen algún síntoma, como también factores de riesgo. Estamos muy pendientes de ellos y va en conjunto con un informe que el laboratorio clínico hace llegar al Instituto Nacional de Salud, para el parte médico legal del tema”.



Además, “Nacional es una empresa con 30 jugadores profesionales, tiene 220 en divisiones menores, 27 en el equipo femenino profesional, 90 en femenino de menores, 240 empleados administrativos y a todos, esta noticia les impactó. Cuando uno hace pruebas, quiere encontrar algo, junto con el cuerpo médico y el laboratorio clínico estábamos analizando que el 10% de las personas pueden llegar a ser positivas. De 57, encontramos dos personas y es un rango muy bajo”.



Rodríguez remarcó que “desde que comenzó la pandemia y antes que el Gobierno Nacional decretara el aislamiento obligatorio. Determinamos que los jugadores se queden en sus casas, les mandamos implementos para sus entrenamientos y de alguna manera, Nacional intentó marcar una pauta. Queremos que vuelva el fútbol, queremos volver a competir y por esta razón, consideramos evaluar a cada integrante de la institución, para saber cómo estamos, adelantándonos un poco a lo que podría establecer en las fechas la Dimayor. Las pruebas tuvieron un costo de 22 millones de pesos”.



Finalmente, aclaró que “nosotros no penalizamos a las personas por estar contagiadas, el riesgo de contagio está. Contamos lo que nos pasa para que la gente vea que estamos comprometidos con el protocolo de bioseguridad, deben usar su tapabocas, gafas y guantes cuando aplica, tener el distanciamiento social, debenevitar salir a la calle, informar a su jefe inmediato si va a la oficina. Hay un cierto temor, pero debemos acostumbrarnos a convivir con el virus, hasta que no haya una vacuna, no vamos a estar seguros. Nacional va a estar sujeto a los protocolos y queremos que el fútbol retorne de manera segura, estable y que entretenga al pueblo colombiano”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8