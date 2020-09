El laberinto de la liguilla y cupos a copas internacionales para 2021

Dimayor le invirtió mucho tiempo al diseño del calendario para el regreso del fútbol, en una temporada que estará marcada por la situación sanitaria, por la falta de tiempo y por la necesidad de los equipos de asegurar dinero para paliar la crisis económica.

El primer invento, que para muchos es un guiño a los equipos más chicos para que no se queden con las manos vacías en una temporada atípica que los ha afectado especialmente. El premio en este caso es un cupo a la Copa Sudamericana.



Como sea, el formato nuevo es un verdadero laberinto, que en aras de la democracia suma una gran cantidad de partidos (18) a un calendario ya saturado, que programa encuentros un día antes de Navidad y uno antes del Año Nuevo, lo que es curioso teniendo en cuenta que si es por taquillas sería mal negocio, aunque por TV podría compensar.



Asegúrese de seguirnos el paso de esta novedosa liguilla para no perderse:



Fase I: Cuadrangulares Liguilla (25 de noviembre – 2 y 9 de diciembre)



• Los 12 clubes que no clasificaron a los cuartos de final, se dividirán en 3 cuadrangulares.

• Se disputará partidos de ida (Partido único)

• 3 fechas en total

• 18 partidos en total

• Dos clubes de cada cuadrangular mejor ubicados en la tabla de posiciones, tendrán el derecho de jugar dos partidos en condición de local.

• Avanzan a la siguiente fase el primero de cada cuadrangular y el mejor segundo de todos los cuadrangulares.



Fase II: Semifinal Liguilla (16 de diciembre)



• Partido único

• 2 partidos en total

• Llaves predeterminadas por la administración (1 A vs 1B) (1C vs Mejor segundo)

• Los dos clubes con mayor puntaje sumados entre la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 y los cuadrangulares de la liguilla, jugarán en condición de local.



Fase III: Final Liguilla (23 de diciembre)



• Partido único

• Una fecha

• El club con mayor puntaje sumados entre la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020, cuadrangulares liguilla y semifinales liguilla, jugará en condición de local



Fase IV: Repechaje (30 de diciembre)



• El club ganador de la Liguilla jugará contra el club que por tabla de reclasificación le corresponda Colombia N°4 para la Conmebol Sudamericana 2021.

• Partido único

• Será local el club que por su lugar en la tabla de reclasificación sea Colombia N°4 para Conmebol Sudamericana 2021.



¿Y cómo quedan los cupos a torneos internacionales?



Para el 2021 los cupos se entregarán así:





Conmebol Libertadores 2021



• Colombia N° 1: Campeón Liga BetPlay DIMAYOR 2020.

• Colombia N° 2: Subcampeón Liga BetPlay DIMAYOR 2020.

• Colombia N°3: Club con mejor posición en la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay 2020 que no sea campeón, ni subcampeón.

• Colombia N°4: Segundo club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 que no sea campeón, ni subcampeón.



Conmebol Sudamericana 2021



• Colombia N° 1: Tercer club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 y que no tengan cupo a Conmebol Libertadores.

• Colombia N° 2: Cuarto club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 y que no tengan cupo a Conmebol Libertadores.

• Colombia N°3: Quinto club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 y que no tengan cupo a Conmebol Libertadores.

• Colombia N°4: Ganador repechaje Liguilla Liga BetPlay DIMAYOR 2020.