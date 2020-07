Viejo conocido: El 'nuevo' DT de Jaguares, que vuelve tras seis años

Luego de la salida del argentino Juan Cruz Real en Jaguares de Córdoba en marzo, antes del comienzo de la pandemia, el vallecaucano José Alberto Suárez asumirá el cargo que ya desempeñó hasta hace seis años.





Así lo confirmó el propio timonel a FUTBOLRED, minutos después de acordar su vinculación, vía telefónica, con Nelson Soto, presidente de Jaguares: “Ya se arregló todo, vamos a esperar un poco que se calme allá el tema de la pandemia y ahí sí estaría viajando, tal vez para finales de la próxima semana”.



Suárez había estado en un periodo anterior en el conjunto felino, de junio de 2013 hasta mediados de 2014, siendo primero en el ascenso de ese último ascenso en 2014 en la final contra América de Cali. También confirmó que sus acompañantes en el cuerpo técnico serán Carlos Ramírez (asistente) y Carlos Viveros (preparador físico).



De la forma en que recibe esta nueva oportunidad, afirmó que “muy bien, con mucha felicidad porque uno es de la actividad, entonces llegar a una región donde a uno lo aprecian y se dejó una historia, por supuesto que me encanta. Allá dejamos una institución creada y ahora regresamos con toda fe de fortalecerla y hacerla crecer”.



Sobre el tiempo de vinculación, dijo que “eso es lo de menos, lo importante es poder llegar, realizar el trabajo, entiendo que allá hay un grupo de profesionales que están trabajando serios. Con Nelson no tengo ningún problemas, nos conocemos hace mucho tiempo y sabemos cómo actuar cada cuál”.



Acerca de las limitaciones que encontrará por las consecuencias de la pandemia, señaló que “hay que adaptarse a una realidad que trae cambios complejísimos, pero vamos a ver qué resulta de todo esto. Creo que como seres humanos tenemos que, primero adaptarnos, y luego transformarnos, esa es la idea, generar esa transformación que nos permita seguir creciendo, porque en esto hay que crecer todos los días”.



José Alberto se ha preocupado siempre por mantenerse actualizado, de hecho, en pasados días hizo parte de unas conferencias internacionales del Instituto para la Formación del Deporte (IFDES) y la Liga Vallecaucana de Fútbol con entrenadores y preparadores físicos españoles sobre el fútbol en Europa: “Esa es la idea, que la academia le permita a uno generar conocimientos y poder abrirse a las nuevas tendencias y teorías, adaptarse a ellas y poder transformar el entorno y el medio. Siempre que hay una actividad académica algo se aprende, no puedo creer que en una actividad académica seria y estructurada no hayan cosas por aprender; soy un convencido de eso y por eso me encanta participar de esos eventos, muchas veces como ponentes y en muchísimas como oyente, eso me genera la virtud de sentir que el que está al otro lado me brinda la posibilidad de crecer y aprender. Ese seminario, además, por la capacidad de los ponentes, fue muy valioso para todos”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces