¿Pasará de nuevo? La única vez que se canceló el fútbol colombiano

La pandemia del coronavirus crece cada vez más y sigue afectando al mundo del fútbol. Este viernes se confirmó que el torneo será suspendido hasta nuevo aviso, pero sigue en el aire una posible cancelación.



Hasta el momento, los clubes no contemplan jugar a puerta cerrada por el impacto económico, pero el Presidente de la República, Iván Duque, confirmó que los eventos de más de 500 personas están suspendidos hasta mayo.

Así fue el único año en que se canceló el fútbol en Colombia:

El 5 de noviembre de 1989, Álvaro Ortega, en Medellín, el árbitro fue asesinado por sicarios en pleno auge del narcotráfico en Colombia. Los intereses de grandes equipos se empezaban a ver afectados y allí, capos del narcotráfico, enviaron un mensaje que decía "Árbitro que no cumpla honestamente con su función, será borrado del mapa”.



Sin embargo, Ortega estaba junto a Jesús Díaz y contó la historia, mencionando que el juez asesinado recibió una llamada que lo dejó 'pálido', pero que no le quiso contar.



Díaz, por su parte, mostró su inconformismo a la Dimayor para que Ortega no pitara el siguiente día; sin embargo, no fue tenido en cuenta. Luego, Díaz contaba cómo llegó una camioneta y allí pasó todo; un sicario le disparó a Ortega, acabando con su vida.



El torneo de 1989 pasó a la historia por ser el único que terminó sin campeón en el fútbol colombiano. Ocho días después del asesinato de Ortega, el 22 de noviembre, la asamblea de Dimayor decidió cancelar el campeonato “por unanimidad”.



Ahora, está la posibilidad, aunque muy mínima. Sin embargo, todo depende de que mejore el tema de salud por el coronavirus, tanto en Colombia como en el mundo.