Una semana clave para el fútbol colombiano: todo lo que se define

Esta será una semana clave para el fútbol colombiano, pues se definirán varias situaciones que son claves para este fin de año y el siguiente.



Desde este martes hasta el final de la semana se vivirán diferentes hechos en diferentes espacios que serán importantes para el balompié nacional.

Lo primero es la clasificación a los cuadrangulares. Medellín inicia esta jornada fuera de los ocho, pero buscará quedarse con el lugar de Cúcuta, Alianza Petrolera, Tolima o Santa Fe, que solo le llevan un punto. El duelo crucial será el de Medellín vs. Tolima.



(Revise acá las tablas de la Liga)



Los descendidos. Esta es la pelea más apretada para la última jornada. Huila (131 puntos), Unión Magdalena (132), Jaguares (133) y Rionegro (135) llegan a esta fecha con opciones de descender. El partido crucial será el de Huila vs. Jaguares.

Millonarios. El cupo parcial a la Copa Libertadores por ser el mejor de la reclasificación lo tiene el embajador, pero en esta última fecha podría perderlo definitivamente. Si pierde y Tolima gana, Millonarios empezará a ceder su lugar en esta prestigiosa tabla.



Asamblea Dimayor. Las diferencias entre los futbolistas, representados en Acolfutpro, y Dimayor aún no ha muerto. Los jugadores no entrarán en cese de actividades para esta última jornada, pero se espera que el 30 y 31 de octubre se lleve a cabo una asamblea en la que decidirán en conjunto cómo encarar las peticiones de los futbolistas.



Tolima vs. Rionegro. No estamos hablando de un partido importante ni mucho menos, sino de un conflicto de inicio de la temporada. Aún no se sabe cuándo será el fallo final del TAS sobre la petición de los pijaos para que les devuelvan los puntos que perdieron en el escritorio, pero dentro de las posibilidades se especula que podría ser esta semana.