Pasaron siete partidos, cinco de Liga y dos de Copa Libertadores para que Leonardo Castro volviera a reportarse con la red. El delantero caucano tuvo su premio a la entrega, la persistencia, el trabajo colectivo y el desgaste físico que tuvo en el partido contra Deportivo Cali y en el que permitió mediante su gol, rescatar un empate a dos minutos del final.



“Gracias a Dios volví al gol, lastimosamente el equipo no ganó un partido en donde se corrió, se metió y nos entregamos hasta el final”, expresó Castro quien no marcaba con la camiseta del Medellín desde el 16 de diciembre de 2018, en la final de vuelta frente al Junior, en el que se apuntó con un doblete.

Sobre la confianza que le dieron a la continuidad de Octavio Zambrano y su proyecto, Castro precisó que “el respaldo al ‘profe’ lo mostramos en el campo de juego, tuvimos más el balón, estuvimos tranquilos y gracias a Dios conseguimos un punto que sirve para sumar. Además, felicito a la hinchada, que nos acompañó, tenemos un gran apoyo de ellos. Todos queremos la victoria y estamos trabajando para conseguirlas en lo que viene”.



Además, “sabemos que esto es una familia, estamos más unidos que nunca. A pesar de los resultados, todo lo que se ha dicho por fuera son mentiras, acá nos apoyamos el uno al otro, con el cuerpo técnico estaremos hasta lo último y en este partido lo demostramos”, remarcó el delantero tras los señalamientos que han hecho sobre diferencias con el argentino Germán Cano.

Sobre su nueva función como extremo o segunda punta, Leonardo explicó que “me acostumbré a jugar tanto por dentro como por la banda, son funciones que las conozco muy bien, no importa donde el ‘profe’ (Octavio Zambrano) me ponga y creo que en ambas posiciones puedo aportar”.



El exPereira también habló de ese duelo particular con Camilo Vargas, quien le detuvo tres disparos a gol, pero el cuarto fue el definitivo. “Sabemos el gran arquero que es Camilo Vargas, por algo ha estado en la Selección Colombia, tiene experiencia, nos comió muchos minutos. Creo que, si por ahí no se hubiera cortado tanto el juego y con el empate, hasta por ahí hubiéramos conseguido la victoria”.



Finalmente, proyectó los duelos que tendrán esta semana, contra Rionegro Águilas el jueves y frente a Nacional el domingo. “Vienen partidos muy difíciles, primero pensar en ganarle a Rionegro y luego el clásico jugarlo con todo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín