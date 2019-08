Junior vuelve a decepcionar de local: Once Caldas lo venció por 0-1

Junior vuelve a decepcionar de local y este sábado perdió 0-1 contra Once Caldas, por la fecha 8 de la Liga II-2019. El cuadro barranquillero perdió en los últimos minutos y, aunque no desea críticas, el presente no es nada agradable por las figuras que contrató recientemente.

El partido comenzó con poca intensidad, pero con el pasar de los minutos se acercaron con más peligrosidad al arco rival.



Con la responsabilidad de ser local, Junior tuvo las opciones más claras para marcar en el primer tiempo. Las primeras fueron un tiro libre de Yohandry Orozco, luego una jugada de Daniel Moreno que terminó sobre el larguero y la otra fue un remate de Luis ‘Cariaco’ González que terminó fuera de los tres palos.



Luego fue Teófilo Gutiérrez quien se convirtió en el hombre de las jugadas en ataque, aunque no lograron vencer a Gerardo Ortiz. La más clara fue la que perdió el delantero de La Chinita tras el buen achique del paraguayo, quien se quedó con el esférico.



También hubo momento para el buen juego colectivo. ‘Teo’ hizo un pase elevado que ‘Cariaco’ cabeceó y dejó habilitado a su compatriota Yohandry Orozco, quien no pudo anotar el gol. El 0-0 fue el marcador para irse al descanso.



En la parte complementaria, Once Caldas fue un poco más propositivo y por la banda derecha encontró un espacio para generar una clarísima acción que al final remató David Lemos, aunque no terminó en gol gracias a la buena atajada de Sebastián Viera.



La respuesta de Junior no tardó, pero una vez hubo una buena intervención de Gerardo Ortiz para mantener el cero en su pórtico.



Una fea acción se vio en el encuentro cuando Teófilo Gutiérrez tuvo un fuerte cruce con Diego Peralta y le pegó un puño en la espalda por el que no peleó, aunque sí hubo diálogo entre los dos jugadores y la intervención del árbitro.



Los técnicos movieron sus jugadores y realizaron los cambios ofensivos con la intención de buscar el triunfo.



Fue al minuto 41 que Juan David Rodríguez, quien había entrado minutos antes, remató al arco desde media distancia, el esférico pegó en el palo y quedó libre en el área, donde apareció Javier Reina y la mandó al fondo de la red para celebrar en Once Caldas el 0-1.



El gol determinó el triunfo de los visitantes, que sumaron en una difícil plaza, y suman 10 unidades, los mismos de Junior, que aún no convence en esta Liga.