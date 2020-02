La picante y jocosa frase de Comesaña ante las críticas en Junior

Atlético Junior empató en condición de local, esta vez contra Once Caldas, por la quinta fecha de la Liga I-2020. Luego del partido, Julio Comesaña se refirió al juego que se vivió en el terreno del Metropolitano.

“Me quedó la sensación del primer tiempo que fue más compartido, tuvimos llegadas esporádicas, no con un gran volumen ofensivo. Cometimos errores en movimientos que le permitían al Caldas salir y nos generaban un gasto importante a Didier y Sánchez, lo que obligó a Sherman jugar desde muy atrás. En el segundo tiempo volvimos a tener un buen juego en campo contrario y no les dimos posibilidades a ellos”, dijo el entrenador.

También fue preguntado por varios futbolistas y su desempeño en el campo y así respondió.



Sobre James Sánchez: “Sánchez no tenía nada, solamente que no jugaba como inicialista desde la final contra América. Viene de una recuperación de una lesión y solo había jugado 20 minutos en Bogotá. Lo saque porque sentí que no ya no tenía la energía para el recorrido que debía tener”.



Sobre Gabriel Fuentes: “No me sorprende porque habíamos hablado con él el día previo al último juego del Preolímpico. Tenía como estar como corresponde y nos vino muy bien”.



Sobre Sherman Cárdenas: “El juego de Sherman no me interesa en el campo de nosotros sino en el del contrario y cerca al defensa rival. El no tener la pelota lo obligó a bajar mucho y a desgastarse más de la cuenta. Él solo jugó en tiempo en Bogotá y no lo hacía desde noviembre, así que poco a poco va a recuperar su ritmo”.

Julio Comesaña también habló de las críticas que ha recibido en este inicio de la Liga y contó cómo las maneja.



“Que la gente se la agarre conmigo no tengo problema porque ya estoy acostumbrado. Mañana no se me arrima nadie y van a decir que tengo coronavirus y después me dan un beso y otro monumento más. Yo llevo mucho tiempo en Barranquilla y sé que Junior es un equipo emocional, que juega con las emociones desde la cancha, impregna al hincha y ellos devuelven, sino genera eso es capaz de que le grita el ole al contrario. Ya todo eso lo conozco y estoy acostumbrado a las cosas que siempre han sido difíciles”, contó.