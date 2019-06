Junior y Cali, por un triunfo que los impulse a la final en el grupo B

Deportivo Cali visita a Junior este domingo (7:15 p. m.) en el cuadrangular B de la Liga I-2019, en el que ya no depende de sí mismo tras perder 0-1 con Nacional. Tabla de posiciones.

Con 4 puntos, a 3 de su rival de turno y a dos fechas de la conclusión de la serie no tiene otra alternativa. Pero no solo debe vencer a los 'tiburones' sino que espera un empate a primera hora entre Tolima y Nacional para definir, hipotéticamente, en la última jornada el cupo a la final ante los pijaos.



La gran baja en la formación titular verdiblanca es el arquero Camilo Vargas, que debe presentarse este sábado a la concentración de la Selección Colombia para los amistosos previos y la Copa América de Brasil. Su puesto lo ocupará Pablo Mina, pero habilita directamente al lateral Juan Camilo Angulo, expulsado en el cotejo anterior.



Lucas Pusineri señaló que "perdimos la posibilidad de seguir dependiendo de nosotros mismos, pero vamos por una victoria que nos mantenga la ilusión de disputar la final".



Junior, por el liderato del grupo B



La suerte juniorista puede estar relacionada a este partido, ya que la victoria de cualquiera de los equipos en contienda o incluso un empate, puede ser determinante, principalmente si los de Julio Comesaña hacen su parte, que es ganar en casa, algo que no han podido hacer en la liguilla, tras igualar sin goles y luego 1-1 con Atlético Nacional y Tolima, respectivamente.



En el plantel juniorista se respira confianza, debido al nivel colectivo que va en aumento. Al margen de la mejoría en la fluidez ofensiva y otros aspectos, el entrenador Julio Comesaña expresó su molestia esta semana, tras conocer que no contará para el crucial partido con el delantero guajiro Luis Díaz, quien se unió a la concentración de la Selección Colombia en Bogotá.



Tanto jugadores como cuerpo técnico han expresado su satisfacción por lo que Junior ha mostrado en el terreno de juego en los partidos recientes, aunque es claro que para llegar a la final aún falta ajustar más en las líneas de defensa y ataque.



Alineaciones probables:



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Willer Ditta, Gabriel Fuentes; Víctor Cantillo, Luis Narváez, Sebastián Hernández, James Sánchez; Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel.

D.T.: Julio Comesaña



Deportivo Cali: Pablo Mina; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Francisco Delorenzi, Darwin Andrade; Matías Cabrera, Christian Rivera, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, John Édison Mosquera; Juan Ignacio Dinenno.

D.T.: Lucas Pusineri.



Estadio: Metropolitano



Hora: 7:15 p.m.



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)



Wilhelm Garavito

Redactor ADN

Barranquilla



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces