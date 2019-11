Así se define la localía en la final: ¿A quién le hace fuerza Junior?

Atlético Junior ya es el primer finalista de la Liga II-2019 y con ello hay luces de cómo se definirá la localía para la disputa del título de final de año.



Según las reglas de la Dimayor, el club que más puntos haya sumado en el segundo semestre será el que termine en condición de local la serie de la final.



Luego del empate contra Tolima, Junior sumó 44 puntos y +9 en la diferencia de gol y está en la cima de la tabla de puntos en este semestre, sin embargo, solo una opción le permitirá terminar de local.

Para que Junior termine de local, Santa Fe deberá ser el finalista por el grupo B. Al rojo solo le sirve ganar este jueves y un triunfo le permitirá sumar 43 puntos, lo que no le alcanzará para sobrepasar a Junior.



Sin embargo, si alguno de los dos equipos de Cali llega a ser el finalista por el grupo B, el juego de ida se disputaría en Barranquilla y el de vuelta en Cali. Si América pasa a la final con victoria hará 47 puntos y con empate sumará 45 unidades, mientras que a Cali solo le sirve ganar y por dos goles de diferencia lo que los llevaría a sumar 44 puntos y +11 en la diferencia de gol.

En síntesis



Final Junior vs. Santa Fe: ida en Bogotá, vuelta en Barranquilla.



Final Junior vs. América: ida en Barranquilla, vuelta en Cali.



Final Junior vs. Cali: ida en Barranquilla, vuelta en Cali.