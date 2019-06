Junior fue el papá del grupo B: es finalista de la Liga I-2019

Junior venció 2-3 a Atlético Nacional, por la sexta fecha del cuadrangular B en la Liga I-2019 y clasificó a la gran final. Pese a ir en desventaja al comienzo de la etapa inicial y sufrir por un jugador lesionado, el conjunto barranquillero logró voltear el marcador con goles de Luis Narváez, Teófilo Gutiérrez y Sebastián Hernández.

Los tiburones volvieron a ganar por Liga a los verdes tras 16 años, esa última alegría fue el 6 de noviembre de 2005, cuando Luis Cassiani en el último minuto le dio la alegría a los ‘curramberos’.



El primer tiempo comenzó con un local buscando la victoria, mientras que la visita no alcanzó a acomodarse, cuando sufrió la salida de Freddy Hinestroza, quien sufrió un golpe en su tobillo derecho. El jugador fue sustituido por Sebastián Hernández.



Al minuto 3, Nacional se fue en ventaja por intermedio de Aldo Leao Ramírez tras un pase desde el sector derecho de Jeison Lucumí. Aldo disputó su partido 229 con la camiseta verde y marcó 21 goles, contando este. Los antioqueños salieron sin presión e imponiendo buen juego.



Sin embargo, la alegría les duró poco, cuando al minuto 7, tras un pase largo desde la zaga, le quedó a Daniel Moreno, quien ingresando al área fue derribado por José Cuadrado. El árbitro Carlos Betancur no dudó en sancionar el penal, que dos minutos después, Luis Narváez transformó en el empate parcial para Junior.



Tras el gol, Nacional volvió a dominar las acciones y por poco se iba de nuevo en ventaja con un cabezazo de Alexis Henríquez que pasó cerca del arco custodiado por Sebastián Viera. El dueño de casa construía juego pero no era eficiente.



En el minuto 27 y tras una mala salida de Daniel Bocanegra, la pelota la interceptó Víctor Cantillo quien asistió a Narváez y este de cabeza se la dejó al corazón del área a Teófilo Gutiérrez para el 1-2 en favor del conjunto juniorista.



El clima hostil del Atanasio se complementaba con el grito “¡que se vayan todos!”, el juego en el local no mejoraba, mientras que Junior se mostraba cómodo en el partido, con esta victoria y el empate en Palmira era finalista y no quería arriesgarse.



Nacional se acercó con un par de remates de media distancia, que no inquietaron de a mucho a Viera, mientras que al minuto 35, una jugada que comenzó desde el terreno rojiblanco, terminó con un pase de Teófilo Gutiérrez para que Sebastián Hernández definiera a placer para decretar el 1-3.



El verde que mostró cosas interesantes los primeros minutos, en el epílogo del primer tiempo volvió a caer en un juego irregular, falencias en defensas y un ataque tímido. Al minuto 43, Willer Ditta sufrió un golpe en su tobillo derecho y tuvo que ser reemplazado por David Murillo.



En la etapa complementaria, Nacional salió con una mejor actitud y dominio de balón. Con remates de Brayan Rovira, Daniel Bocanegra y Sebastián Gómez, intentaban acercarse al área rival, pero eran más ganas que verdaderas ocasiones de riesgo. Junior volvió a sufrir de otro jugador lesionado, Daniel Moreno fue sustituido por Leonardo Pico, Julio Comesaña quería darle más equilibrio al medio campo y aprovechó esa última variante.



Al minuto 17, la visita respondió a través de James Sánchez, quien aprovechó un pase de Jesús Murillo rematando la pelota con pierna derecha fuera del área, pasando cerca del palo derecho.



Nacional se acercó al minuto 28, gracias a Hernán Barcos quien remató de cabeza. Pero Viera logró desviarla con la ayuda del horizontal, el gol del Tolima en Palmira se escuchó en el Atanasio. Vladimir Hernández descontó al minuto 31, poniendo el partido 2-3. Mandando a la final al Tolima parcialmente por diferencia de goles.



Tras el gol, Nacional a buscar el empate, sometiendo a su rival en su área y generando jugadas de riesgo, aunque no lograba finalizarlas de buena manera. Junior como podía aguantaba el resultado, mientras esperaba un gol azucarero en Palmira. El milagro le llegó al minuto 41 con un gol del Cali que vuelve a meter a los tiburones en la gran final.



Junior con lo justo terminó con una victoria que le significa una nueva clasificación a la gran final frente al Deportivo Pasto, la ida será en Barranquilla mientras que la vuelta será en Ipiales.



Síntesis

Atlético Nacional 2-3 Junior



Atlético Nacional: José Cuadrado (4); Helibelton Palacios (5), Daniel Bocanegra (4), Alexis Henríquez (5), Déiver Machado (4); Brayan Rovira (5), Sebastián Gómez (5), Aldo Leao Ramírez (6); Steven Lucumí (5), Vladimir Hernández (6), Hernán Barcos (5).

Cambios: Jean Lucas Rivera (5) por Steven Lucumí (1 ST), Cristian Moya (5) por Alexis Henríquez (1 ST).

D.T.: Alejandro Restrepo (e).



Junior: Sebastián Viera (5); Marlon Piedrahita (6), Rafael Pérez (6) Willer Ditta (5), Gabriel Fuentes (6); James Sánchez (5), Luis Narváez (7), Víctor Cantillo (7), Freddy Hinestroza (SC); Daniel Moreno (5), Teófilo Gutiérrez (8).

Cambios: Sebastián Hernández (7) por Freddy Hinestroza (7 PT), Jesús Murillo (6) por Willer Ditta (44 PT), Leonardo Pico (6) por Daniel Moreno (13 ST).

D.T.: Julio Comesaña.



Goles: Aldo Leao Ramírez (3 PT), Vladimir Hernández (31 ST) en Atlético Nacional. Luis Narváez (9 PT), Teófilo Gutiérrez (27 PT), Sebastián Hernández (35 PT) para Junior.



Amonestados: Leonardo Pico (39 ST), Sebastián Hernández (40 ST) en Junior.



Expulsados: no hubo.



Figura: Teófilo Gutiérrez (8).



Árbitro: Carlos Betancur (5).



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 13.349 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín