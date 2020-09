Comesaña haciendo la gran Zidane: primero Rangel y ahora otro olvidado

Horas difíciles se viven en el Junior de Barranquilla, luego de la derrota frente al América en el duelo de ida de la Superliga. Las decisiones del entrenador Julio Comesaña no convencen y los hinchas han manifestado su malestar en redes sociales.

La última gran polémica surgió este jueves, cuando el uruguayo habló en la previa del juego de vuelta (viernes 11 de septiembre).

Después de asegurar que Michael Rangel, goleador del campeonato pasado y gran figura en América, no sería tenido en cuenta hasta que su situación se aclare, Comesaña habló del caso Shérman Cárdenas.

​“Lamentablemente puedo poner 11 nada más. En este momento poner a Shérman generaría otras modificaciones, armar estructuras diferentes. En cualquier momento será útil para el equipo, porque es un gran futbolista”, expresó.

Así pues, los críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Un gran número de aficionados cuestionaron el hecho de no tener al creativo santandereano como una de las primeras opciones, teniendo en cuenta la falta de generación del equipo cuando Teófilo no está. Además claro de poner por encima de él a futbolistas que quizás no han tenido un buen rendimiento.

Increíble que un tipo como Sherman Cárdenas que es de los más técnicos que tiene el FPC no tenga un espacio en el 11 inicial, ah pero para meter a Cardíaco o a Carmelo en una posición donde no va a rendir... — buti (@butiescalante) September 10, 2020

Junior no tiene quien genere jugo tiene a Sherman y dice el técnico que no! Si Esa final ya está perdida debería más bien probar cosas nuevas para la libertadores!!

💆🏽‍♀️ que Dios se apiade cuando vayan a Brasil a jugar contra flamengo https://t.co/1whOJL2iuS — Andrea🇨🇴 (@Andrea11f) September 10, 2020

Es clara la molestia por dejar en el baúl de olvidados a futbolistas de la talla de Michael Rangel y Shérman Cárdenas, aún así la llave está todavía abierta y Comesaña, hombre del mil batallas, podría dar una sorpresa en el Pascual y justificar todos sus decisiones técnicas. El tiempo lo dirá.