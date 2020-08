Jugadores de Nacional que vencen contrato en diciembre: ¿se quedan?

Atlético Nacional arrancará su octava semana de trabajos individuales esperando que avance el protocolo del Gobierno Nacional para poder arrancar los entrenamientos grupales y la competencia. El tiempo va pasando y para algunos jugadores es importante reanudar los torneos pensando en una futura renovación o negociación de sus contratos.



Son seis jugadores del plantel profesional y el técnico Juan Carlos Osorio a quienes se les vence el vinculo con Nacional el 31 de diciembre. Fabián González Lasso, Estéfano Arango, José Fernando Cuadrado, Jefferson Duque, Diego Braghieri y Andrés Andrade, los nombres de los jugadores que el tiempo les apremia para sumar minutos y cumplir objetivos con los verdolagas.

"Mi contrato termina en diciembre, llegué a préstamo por un año y con la pandemia paró todo. Queda es estar preparado para cuando inicie el torneo y aportar en cada oportunidad que tenga, por mi parte espero cumplir con las expectativas y dar lo mejor, pero las decisiones si juego o no las toma el entrenador”, señaló González Lasso.



Los objetivos de Nacional son claros, deben seguir peleando los tres torneos donde compiten: Copa Colombia, Copa Suramericana y la Liga. Volver a la Copa Libertadores e intentar ganar algún campeonato para no pasar lo del 2019, donde el conjunto antioqueño se fue en blanco, rompiendo una década donde al menos daba una vuelta olímpica.



“Tengo contrato hasta diciembre de este año, estoy sujeto a unas cláusulas por cumplir, pero en este periodo estoy concentrado para volver a la competencia, con los objetivos claros para poder lograrlos. Queda poco tiempo, pero el día a día lo estoy viviendo al máximo y preparándome de la mejor manera”, indicó José Cuadrado, quien llegó en enero de 2019 y donde no ha podido ser tan clave como lo fue en Once Caldas.



En junio de 2019, cuando Juan Carlos Osorio asumió su segundo ciclo con Nacional, se puso un plazo de un año para encontrar el equipo que quería. Aunque la pandemia no le logró llegar al objetivo trazado y, por ende, extendió su contrato hasta diciembre, tiene que demostrar en tres meses algún resultado de los que se había presupuestado. Una tarea contrarreloj.



Por otro lado, Jefferson Duque y Andrés Andrade se adaptaron rápido al equipo y han sido dos de los jugadores claves del equipo en este 2020 antes de la pandemia. Con goles y buenas actuaciones, esperan celebrar en diciembre lo duro que ha sido este año.



