El ‘flechazo’ de gol que ilusiona a Juan Pablo Ramírez en Nacional

Dos años, dos meses y 14 días pasaron para que Juan Pablo Ramírez anotara con la camiseta de Atlético Nacional en la Liga.

Si bien anotó en la clasificación a la final de la Copa, marcando el 3-1 en el partido de vuelta contra Leones, la anotación que condujo a la victoria verdolaga 1-0 sobre Jaguares tiene un tinte especial: su hija Salomé, quien nació hace poco y es a la que le dedica sus alegrías en la cancha. “Mi hija es una gran inspiración, cumplió hace cinco días un mes y ahora todos los goles serán para ella”, expresó.



“Gracias a Dios se me dio el gol, es importante para lo que se viene. No fue un partido muy bueno para mí, estaba muy ansioso, espero hacer las cosas mejor en los partidos que siguen. Es de hombres reconocer los errores”, comentó Ramírez quien acumula 4 goles en 30 partidos con la camiseta verdolaga.



En cuanto al cambio de Paulo Autuori en el que lo reemplazó para el segundo tiempo, Ramírez detalló que “hay partidos que se tornan diferentes, el rival se paró bien, hizo un buen partido, no nos dejaron cómo filtrar y estaba desesperado en darle pases a los delanteros para que hicieran goles. Me mató la ansiedad”.



“Es importante mantener el cero, seguir sumando e ir asegurando la clasificación en la Liga, porque tenemos muchos partidos por delante”, agregó.

Sobre el tanto marcado, “fue una bonita jugada y espero seguir así. Fue un buen gol, me quedó con la pierna izquierda y por eso tuve la oportunidad de anotar. Ojalá siga tomando más confianza”, señaló.







Pensando en lo que viene la próxima semana en la Copa Libertadores donde enfrentarán a Deportivo La Guaira, Ramírez confía en que su equipo consiga un buen resultado para liquidar la serie en el Atanasio. “Nadie quiere perderse un partido de Libertadores, vamos a entrenar, mejorar un poco y evitar que los rivales queden solos en nuestro arco y ser más contundentes adelante. La Copa Libertadores es un gran torneo, un lindo reto, esperamos hacer un muy buen trabajo en Caracas”.



En la era Autuori, Ramírez es uno de los jugadores con más minutos en Nacional, ha actuado en 214 minutos, divididos en cuatro partidos. En esta Liga 2019-I ha jugado 178 minutos y ha sido titular en las tres fechas disputadas hasta el momento. Lo que indica la confianza que ha tenido el brasileño en el jugador antioqueño.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín