La 'espinita' que le quedó a Dinenno luego de su paso por el Cali

Juan Ignacio Dinenno fue el último goleador del Deportivo Cali y finalmente salió del equipo azucarero tras varias temporadas. El argentino ahora jugará en Pumas de México.



Su salida se dio en buenos términos y agradeció el entendimiento de Marco Caicedo, a quien también le favoreció la venta del futbolista por la fuerte crisis que atraviesa el club.

El atacante contó la 'espinita' que le quedó con el Deportivo Cali, pues perdió una final de Copa Colombia contra Medellín y no pudo levantar un título con el club del Valle del Cauca.



"Me faltó quedar campeón. Espero poder sacarme esa espina en algún momento y seguiré al Cali desde acá, miraré sus partidos. Por la rivalidad que hay entre los clubes, no jugaría en America de Cali. Igual es una institución que respeto", dijo en 'Zona Libre de Humo'.