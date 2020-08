Arquero, empresario y ¿periodista? La nueva faceta de José F. Cuadrado

Durante esta pandemia, las redes sociales han servido como un medio de comunicación donde los deportistas se han acercado a sus fanáticos. Los ‘lives’ en Instagram fueron ‘sacando el cassette’ de quienes se destacaban solo en el terreno de juego.



El pasado jueves 30 de julio, José Cuadrado realizó una entrevista entretenida con la piloto colombiana Tatiana Calderón. Durante la charla, el arquero de Atlético Nacional hizo un paralelo entre el fútbol y el automovilismo, las pasiones, los sueños, las metas y el trabajo que ambos deben hacer día a día para seguir sobresaliendo en sus respectivas disciplinas.

“Con la contingencia que hemos venido pasando, comenzamos hace algunos días a los entrenamientos individuales y hay unas fechas tentativas para el inicio de la competencia. Por parte de Atlético Nacional, hemos tenido un gran apoyo y una excelente gestión, muy inteligente para el cuidado de nosotros y nuestras familias. Estamos preparándonos y anhelamos volver a la competición”, expresó Cuadrado.



Además de ser deportista, José Cuadrado desde hace varios años incursionó como empresario con su marca de ropa, algo que alterna en su cotidianidad con sus entrenamientos y ahora con estas entrevistas, muestra una nueva faceta que, en un futuro, pueda tener en cuenta. Aunque el vallenato por ahora no piensa en ‘colgar los guantes’ y por ahora tiene en su mente defender el arco verdolaga.



“El aprendizaje que debemos tener todos los días, es que hay que dar nuestra mejor versión, estar con una mejora continua y mantenerme enfocado, es un largo camino que debo seguir andando, siempre hay retos, nos une el deporte y en el automovilismo he visto cosas interesantes que han aportado a mi carrera. En mi caso llevo 15 años, se habla mucho en el fútbol de ser profesional, pero el mayor reto es mantenerse”, precisó Cuadrado.



Entre las similitudes que el arquero realizó con el automovilismo es la toma de decisiones, “las situaciones de juego hay que tomarse las decisiones casi de manera automática. Los reflejos son claves, en los entrenamientos hemos entrenado con pelotas de tenis y son detalles que te cambian para estar más agudos”.



Finalmente, sobre la representación de Colombia en el mundo, Cuadrado expresó que “he tenido la fortuna de representar a mi país y me llena de orgullo compartir y crecer con deportistas que crecen en las grandes Ligas del mundo, su manera de entrenar. Escuchar el himno en otras tierras y te llena de orgullo, los que están afuera anhelan estar en el país y viven con mucha pasión cuando tienen cerca algo de Colombia”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8