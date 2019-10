No se calló: Jorge Luis Pinto arremete contra Bismarks Santiago

Jorge Luis Pinto ha tratado de evitar polémicas y buscarse problemas o sanciones de la Dimayor. Por eso no ha caído en declaraciones que puedan generar polémica, a pesar de que más de una vez le han ‘picado la lengua’ al entrenador de Millonarios.

Sin embargo, el entrenador embajador no se aguantó y arremetió contra el árbitro Bismarks Santiago, quien dirigió el partido en el que Millonarios cayó 1-2 con América de Cali en la fecha 17 de la Liga II-2019.



El santandereano aseguró que en el plantel albiazul y el cuerpo técnico “quedamos golpeados por la forma en que se nos dio el partido” en el que el embajador cayó en El Campín.



Pinto se mostró preocupado por “el fenómeno arbitral” y también criticó a los que nombran a los árbitros. “Me parece que la Comisión Arbitral jamás nunca puede nombrar al mismo árbitro que tuvo tantos problemas con nosotros”, indicó el técnico en declaraciones a ‘Central Fox Colombia’.



Al entrenador albiazul le quedaron sonando dos decisiones trascendentales del juez Santiago: la expulsión de Felipe Jaramillo y el penalti para el América. “Tenemos muchas dudas de las dos jugadas, especialmente de la expulsión de (Felipe) Jaramillo. No hay una razón lógica, el atacante de América no iba en camino de gol ni tenía el balón completamente controlado”.



Además, lamentó que Bismarks, que “llevaba la jugada a 20 metros”, no se haya respaldado en su asistente: “no tiene ninguna influencia el juez de línea”, apuntó.



Pero ojo, Jorge Luis Pinto no se excusó en la actuación arbitral para explicar la derrota de Millonarios contra los escarlatas. “Cometimos errores, los cambios nos perjudicó el manejo del partido”, confesó.



“Tuvimos imprecisiones y las expulsiones nos han afectado mucho. Es de hacernos autocrítica y dejar de dar ventajas”, expresó Pinto, quien espera que Millonarios se clasifique a los cuadrangulares y consiga mejores resultados en las tres jornadas restantes. Junior, en Barranquilla, será el primer reto para el entrenador y sus dirigidos.