La vergüenza de Pinto: duro análisis de la derrota de Millonarios

Millonarios perdió 1-2 con América de Cali y perdió el margen de error en la Liga II-2019. El mejor equipo del año en la tabla de reclasificación ya no se puede dar el lujo de ceder más puntos, pues pondría en riesgo su ingreso a los cuadrangulares.

Cabizbajo, con la voz entrecortada, y visiblemente desconsolado, Jorge Luis Pinto entregó sus conceptos después del compromiso de la fecha 17 del campeonato. El técnico de Millonarios admitió su “vergüenza” con lo que está pasando.



“Preocupado por el rendimiento que se da en algunos momentos y la pérdida de la cabeza en los partidos. No sé en qué nos hemos equivocado, el partido empezó muy bien, con buen fútbol, haciendo lo que queríamos, sentí que iba muy bien el juego. Desgraciadamente se dan los errores de la expulsión y del penalti, y eso complica; no estábamos jugando con principiantes, América tiene buen equipo. En el segundo tiempo recogimos el equipo para tratar de conservar el empate y contraatacar, creo que iba bien el planteamiento. Desgraciadamente nos sorprende la media distancia y nos complica”, aseguró el estratega embajador.



“No tengo más que decir. Hay errores, nos equivocamos. Siento vergüenza con todo lo que se llama Millonarios: jugadores, familia, directivas, hinchas. Soy franco: tengo vergüenza”, añadió Pinto.



El técnico lamentó las expulsiones en su plantel. “Siempre estamos pendientes del manejo de las tarjetas, del cuidado de las faltas, pero se cae fácilmente en eso. Es madurez, personalidad, experiencia, saber manejar los momentos. El jugador tiene que aprender a regularse. Me duele, porque este grupo no tiene mala fe. Ya hay cosas que yo, de mi mano, no puedo hacer más”.



Además, explicó por qué, ante la lesión de Deivy Balanta, el técnico decidió ingresar al volante Felipe Jaramillo en la posición de central, en lugar de José Luis Moreno, un zaguero natural que estaba en el banco. “No quería poner desde el comienzo a dos zurdos. Creí que la funcionalidad era compleja por las características de los jugadores. Jaramillo jugó varios partidos de central en Leones, aquí lo ha hecho, así que pensé que podíamos tener más equilibrio. Pensé que no había tanto riesgo de ataque del América”, contó.