‘Triste salir así, con la hinchada que me apoyó’: Jersson González

Es la segunda vez que Jersson González asume la dirección técnica del América de Cali como entrenador encargado y la segunda que sale cabizbajo. Todavía no sabe si le darán continuidad, lo más probable es que no, después de la estrepitosa derrota 0-3 contra Deportivo Pasto, que acabó con la pequeña aspiración de llegar a la final de la Liga I-2019, pese a la mano que le brindó Unión Magdalena al igualarle 1-1 a Millonarios.

González manifestó estar muy dolido: “Triste por todo esto que está pasando, es la segunda vez que me toca coger el equipo en esta posición y no levantamos cabeza, se estaba haciendo un buen partido hasta cuando teníamos los once hombres y las dos expulsiones nos cambian totalmente el planteamiento, replantear con 9 hombres e ir perdiendo 1-0 es muy complicado. Puede sonar a frase de cajón, pero hay que levantar la cabeza, apenas estoy empezando en esto, si de salir o de seguir voy a darle hasta donde más pueda; me da tristeza salir como salí por una hinchada que siempre me respaldó cuando era jugador, pero los entiendo, yo también soy hincha. Hay que dar vuelta a la página”.



Acerca de por qué aceptó el reto de dirigir el plantel profesional en vez de continuar su proceso de aprendizaje y la exclusión de Cabrera, señaló que “soy trabajador del equipo Sub 20 y cuando eso pasa toca asumir estos desafíos cuando sale el entrenador del grupo principal. En cuanto La salida de Yesus, necesitábamos ir al ataque, era mejor esperar, pero no salió, pero muy triste la verdad, hay que seguir luchando, sea aquí en América o en otra institución”.



De sus pobres cifras como local en este cuadrangular, en el que perdió con Millonarios y Pasto, y solo le ganó al débil Unión, sostuvo: “Es negativo el balance, se perdió de local cuando uno no puede perder en los cuadrangulares, también hay que mirar la manera en que se perdió, con errores individuales, eso es lo que duele, pero esto no es de quedarnos ahí, se perdieron puntos muy importantes”.



¿Hoy, cuando la gente se mete con los jugadores y con usted, qué pasa por su cabeza? “Esto es fútbol, a la hinchada no tengo nada que recriminarle, el equipo estuvo cinco años en la otra categoría y se sufrió, salí triste pero no tengo por qué recriminarla, es una hinchada que siempre apoya”.



¿Jugaron tan mal, incluso para permitirle lujos al Pasto? “Uno perder 3-0 y decir que se jugó bien es algo ilógico, pero partido tras partido se hicieron cosas buenas, esto es con goles, no la metimos en los primeros 35 minutos, después ellos sí lo hicieron y así se complica todo”.



De la posibilidad de seguir al frente del equipo, dijo que “esto es fútbol y a uno lo avalan es los resultados, soy trabajador de aquí y si es de salir lo haré con la cabeza en alto, siempre hago el trabajo con el mayor amor del mundo, estoy feliz porque estoy en el equipo del que soy hincha, hablé con mi madre y me dijo que soy un guerrero, estoy muy tranquilo porque he dado el todo por el todo”.



Del desequilibrio que provocó la expulsión de Cristian Flórez argumentó que “el partido estaba muy equilibrado, pero ahora con un 3-0 suena ilógico, las revoluciones están al 1.000% en la cancha, no le pitaron una falta, estaba demasiado caliente y fue a increpar al jugador, en mi concepto fue bien expulsado”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces