López arremete contra Cúcuta y denuncia: 'Mis hijos aguantan hambre'

La situación de Javier López en Cúcuta está alcanzando el nivel de insostenible y, según el jugador, ya está afectando a sus hijos.

En diálogo con Caracol Radio, el futbolista fue directo y con tristeza confesó: "Los ahorros ya se fueron, a mi esposa le tocó esperar y las deudas comenzaron. No fue posible con el presidente, toca demandar porque no podemos seguir así, mis hijos prácticamente están aguantando hambre", recalcó.



Su situación económica es crítica, tal como había denunciado él mismo hace unos días en los medios de comunicación, y los atrasos salariales ya no le dan espera: "La deuda son de 4 meses, son 4 meses que el señor (José Augusto Cadena, presidente del club) no me da cara, ni me responde los chats. Me deja siempre en visto", explicó.



El último incidente con el directivo lo tiene ya ante el escenario del pleito judicial: "Me quedé de ver con él el día viernes en Bogotá, lo llamé el jueves y me respondió. El viernes estaba en línea, lo llamo y le digo que estoy en Bogotá, me dejó esperando" relató.



El jugador emprenderá acciones legales y espera una intervención del Ministerio del Deporte, que tendría en sus manos otras denuncias de presuntos retrasos salariales en el equipo , el cual sigue actuando en la primera división a pesar de estos posibles incumplimientos.