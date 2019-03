Óscar Upegui asumirá el reto con Jaguares: es el nuevo entrenador

Muy contento, así dice sentirse el adiestrador y exfutbolista santandereano Óscar Upegui, quien tendrá una misión desde este viernes cuando sea presentado como nuevo director técnico del Jaguares de Córdoba, alejar al equipo de Montería de las posiciones de descenso.

Upegui, que fue jugador de Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto, regresa al país para intentar igualar o superar la hazaña lograda entre 2014 y 2015, junto con Adolfo Léon Holguín, cuando salvaron al Alianza Petrolera de un inminente descenso.



“Estoy muy contento, muy ilusionado, y obviamente con todo el deseo y las ganas de hacer las cosas bien en esta nueva oportunidad que me da el fútbol y la vida. Hay situaciones que uno ve a la distancia y que van dándole un mapa de lo que puede ser el equipo, pero entiendo que la realidad la voy a encontrar allá, cuando hable con los jugadores, directivos y con la llegada de toda la información importante que voy a recoger estos días”, sostuvo el adiestrador.



Sobre la misión de aumentar o conservar los seis puntos frente a las casillas de descenso, el timonel resumió: “Voy a hacer una análisis del grupo, llenarlos de mucha confianza, trabajar el equipo, hacerles recordar que al inicio de la temporada hicieron cosas muy importantes, que son buenos jugadores; hay que recordar eso y volverlo a plasmar dentro del terreno de juego”.



La última experiencia de Upegui en el banquillo fue en octubre del año pasado dirigiendo al Universitario, de Panamá, equipo con el que considera hizo una buena campaña.



“Tuvimos una gran participación en la ‘Concachampions’ y estábamos en el torneo local en mitad de tabla. Creo que se hizo un buen trabajo con un grupo de jugadores importantes”, afirmó.



Sobre cómo se dio la llegada a Jaguares, el estratega aseveró que “yo retorné el año pasado, estuve leyendo mucho, capacitándome, y hace algunos días hablé con Nelson Soto (presidente del club celeste) y tocamos muchos aspectos de fútbol que nos llevaron a hacer un arreglo para retornar”.



El exfutbolista nacido en Piedecuesta se refirió a la actualidad del fútbol nacional, en donde se cuestiona el accionar de los directores criollos: “Se han hablado muchas cosas de lo que pasa con los técnicos colombianos, con una faceta local y otra internacional, creo que a nivel local se viene haciendo cosas importantes, hay buenos nombres y a nivel internacional de pronto las cosas no se han dado como antes, pero creo que la historia habla muy bien de lo que ha sido la participación de los técnicos”.



Sobre Carlos Queiroz, nuevo DT de la Selección Colombia, dijo: “creo que no es fácil escoger un técnico nacional que una todas las opiniones y se decidió por un extranjero. Ya con esta primera convocatoria se da lo que dicta la lógica que es mirar muchos de los jugadores que venían de los procesos anteriores. Hay que ver el estilo con el que maneja la selección en estos primeros amistosos”.



Upegui estará viajando este viernes sobre el mediodía a Montería para finiquitar su vínculo con el equipo cordobés.



Óscar Andrés Olarte Castro

Bucaramanga