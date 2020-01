América salvó un valioso empate al último minuto: 2-2 con Jaguares

América de Cali empató 2-2 agónicamente este miércoles a Jaguares en la segunda de la Liga I-2020, compromiso disputado en el Estadio Jaraguay, de Montería, con un penalti de Michael Rangel, que de dos cobros convirtió uno y erró el otro.

El campeón colombiano se puso en ventaja al minuto 3, cuando se equivocó el lateral izquierdo Juan Hernández en la entrega. Luis Alejandro Paz recuperó un balón cerca al área y lo sirvió a Rangel, quien apenas tocó el balón ante Robinson Zapata para conseguir el 0-1.



Son 17 goles los que acumula el atacante santandereano con América y su futuro sigue siendo una incógnita mientras aparece una buena oferta del exterior.



El comienzo favoreció al visitante, pero después del empate se equilibraron las cargas y el cuadro ‘felino’ fue más constante en sus llegadas a la portería de Éder Chaux, tanto que los rojos no volvieron a verle la cara a ‘Rufay’ Zapata sino hasta el tiempo de adición. Pareciera que la alta temperatura adormiló a los dirigidos por Alexandre Guimaraes, que estuvieron lejos de su mejor actuación futbolística, y cuando llegaron, el guardameta anfitrión estuvo muy seguro para convertirse en el más destacado de la contienda.



Una falta de Daniel Cifuentes sobre Sebastián Ayala terminó en un penalti que cobró Sergio Romero para empatar el juego a los 11 minutos.



Sufrió bastante el elenco escarlata por su falta de control del partido, al igual que Edwin Velasco porque Jaguares intentó siempre llegar con dos hombres por ese costado. Sobre los 20, un tiro libre de Israel se fue por encima. Harrison Mojica el jugador de las luces en el conjunto cordobés, le sirvió a Romero para que rematara, y el balón pegó en el poste derecho, a los 32.



A los 48, Duván Vergara eludió a Israel Alba, quien lo chocó en el área y el árbitro dio el segundo penalti de la tarde. Cobró Rangel al centro, pero Zapata atajó el balón en el centro del pórtico.



En el reinicio de las acciones Cifuentes llegó al área y cabeceó, pero el esférico se fue desviado. Sin embargo, a los 5 Mojica ejecutó un cobro englobado al área, Romero –el de menos talla– metió el frentazo sin marca y sorprendió a Chaux para el 2-1.



Guimaraes se la jugó al incluir a John Arias por Cristian Arrieta por y mandar a Luis Paz como lateral derecho. Después el chileno Rodrigo Ureña reemplazó a Carlos Sierra para ir a ese costado.



Esta vez dependió demasiado el elenco vallecaucano de Duván Vergara, que a los 12 minutos eludió a su marcador y disparó, pero Zapata atajó bien.



América se acordó de tocar en corto en una acción que dejó a Arias frente a ‘Rufay’, pero el arquero floridano volvió a sacar el balón. Adrián Ramos, de opaco rendimiento, apenas tocó el esférico a los 40 minutos, sin riesgo para Jaguares.



En el último suspiro, Yesus Cabrera dribló a Riascos en el área y cayó, el árbitro Castro estaba cerca y de nuevo dio penalti. A la ejecución fue Rangel y convirtió sobre el palo derecho para la paridad final.



En la próxima fecha de la Liga, América recibirá el domingo 2 de febrero (7:30 p.m.) a Boyacá Chicó, en tanto que Jaguares visitará a Nacional el sábado 1 (8:15 p.m.).



Síntesis Jaguares 2-2 América de Cali



Jaguares: Robinson Zapata (8); Israel Alba (5), Kevin Riascos (6), Leonardo Escorcia (6), Juan E. Hernández (6); Fabián Mosquera (6), Yulián Anchico (6), Sebastián Ayala (6), Hárrison Mojica (7); Sergio Romero (7), Wílder Guisao (5).



Cambios: John Stiwart García (6) por Fabián Mosquera (14 ST), Juan Manuel Silgado (5) por Wílder Guisao (29 ST) y Roger Lemus (6) por Sebastián Ayala (33 ST).



D.T.: Juan Cruz Real.



América de Cali: Éder Chaux (6); Cristian Arrieta (5), Marlon Torres (5), Juan Daniel Cifuentes (5), Edwin Velasco (5); Luis Alejandro Paz (6), Rafael Carrascal (6), Carlos José Sierra (5), Duván Vergara (6), Adrián Ramos (5); Michael Rangel (7).



Cambios: John Arias (6) por Cristian Arrieta (9 ST), Rodrigo Ureña (6) por Carlos José Sierra (24 ST) y Yesus Cabrera (6) por Rafael Carrascal (24 ST).



D.T.: Alexandre Guimaraes.



Goles: 0-1: Michael Rangel (3 PT). 1-1: Sergio Romero (11 PT, de penalti). 2-1: Sergio Romero (5 ST, de cabeza). 2-2: Michael Rangel (45+6 ST, de penalti).



Amonestados: Wílder Guisao (10 PT), Kevin Riascos (23 PT), Fabián Mosquera (8 ST), Sebastián Ayala (29 ST), Yulián Anchico (35 ST), Roger Lemus (39 ST) por Jaguares. Juan Daniel Cifuentes (36 PT), Marlon Torres (38 PT), Rafael Carrascal (17 ST), Duván Vergara (21 ST), lUis Alejandro Paz (45+2 ST). John Stiwart García (45+4 ST), Harrison Mojjica (45+6 ST).



Expulsados: no hubo.



Partido: Aceptable.



Figura: Robinson Zapata (8)



Estadio: Jaraguay (Montería)



Asistencia: 6.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Heider Castro (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces