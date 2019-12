Valenciano, polémico: arremetió contra un discutido fichaje de Junior

Junior se prepara para el 2020, año en que tendrá la Liga, Copa Colombia y la Copa Libertadores luego de quedar como subcampeón contra América en Colombia.



El cuadro tiburón se mueve en el mercado de fichajes y ya tendría listo a Carmelo Valencia, uno de los que más goles anotó el torneo que pasó con Cúcuta, su anterior club.

Iván René Valenciano, exjugador, habló sobre el delantero y arremetió por su contratación al equipo barranquillermo, mencionando que es un futbolista 'para equipos chicos'.



"Con todo respeto que se merece Carmelo (Valencia), es un profesional, eso no lo discuto, pero desde que él estuvo en La Equidad, le fue bien en un equipo chico. Luego se fue a China y regresó, vino a Santa Fe y no le fue bien, fue a América y no le fue bien... En Cúcuta le fue bien. ¿Qué me da a pensar a mí? Que es un jugador de equipos chicos y es donde hace la diferencia, sin ser un mal jugador. No es un refuerzo para el Junior. Para mí es un complemento para la nómina. Es una contratación, pero no un refuerzo. Junior necesita un goleador del cual ha carecido", dijo en 'Fox Sports'.