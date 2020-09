Jugadores del DIM reconocieron errores y confían en revertir todo

Deportivo Independiente Medellín sumó su tercera derrota desde su regreso a la competencia, pero más allá de los resultados, el equipo rojo de Antioquia muestra errores recurrentes en defensa y en ataque. Al final del partido contra Boca Juniors, el defensa Jesús David Murillo y el atacante Carlos Monges hablaron sobre este presente que atraviesan, donde quedó eliminado de la Copa Libertadores y en la Liga está por fuera de los ocho.



“Nosotros veníamos haciendo un buen trabajo durante la semana, terminamos perdiendo el partido por desconcentraciones y ahora toca levantar cabeza y terminar esta fase de la mejor manera”, indicó Murillo, quien esperaba un Boca reactivo. “Sabíamos que ellos nos iban a esperar, nosotros teníamos que proponer y por un error nos cuesta el partido”.

Por su parte, el paraguayo Carlos Monges quien disputó su segundo partido en el equipo opinó que “tuvimos ocasiones, pero no pudimos aprovechar, hicimos lo que pudimos, pero no se nos dio. Nos presionaron mucho, aguantamos, pero no logramos conseguir el resultado. Ahora nos queda trabajar, mejorar que esto sigue, levantar cabeza y seguir. Nos duele esta derrota, pero esto sigue y hay mucho por mejorar”.



Finalmente, Murillo indicó que “tenemos la opción de ir a la Copa Suramericana, se nos escapó la opción de seguir en la Libertadores. Culpa de nosotros, de nadie más, nos quedan seis puntos por disputar y debemos terminar de la mejor manera”.



Medellín deberá enfrentar cinco partidos en los próximos 16 días, está a cuatro puntos del octavo lugar de la Liga y para avanzar a la Copa Suramericana necesita ganar en Venezuela, golear en Paraguay y esperar que Libertad sea goleado por Boca Juniors en la bombonera. Dado que el conjunto rojo tiene -6 en la diferencia de gol contra -1 del conjunto paraguayo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8