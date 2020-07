Llega el segundo tiempo: definen indemnización de Jorge Enrique Vélez

Cuatro presidentes de clubes están encargados de resolver el monto de la indemnización que reclama Jorge Enrique Vélez para irse de la Dimayor: Wálter Ante (Orsomarso), Hernando Ángel (Quindío), Carlos Orlando Ferreira (Alianza Petrolera) y Eduardo Méndez (Santa Fe).



Los directivos definirán este sábado, a través de una plataforma virtual, cuál es la cifra y se la presentarán a Vélez. Si no la acepta, se remitirán a cancelarle lo legal.

Después de conocer el viernes en exclusiva que Vélez está reclamando dicha indemnización para dar un paso al costado, FUTBOLRED también contactó la mañana de este sábado en Cali a Wálter Ante, representante legal de Orsomarso, quien señaló que “estamos en eso, ahora tenemos una reunión para cuadrar con Vélez. Él no está pidiendo todavía nada, nosotros nos estamos poniendo de acuerdo en qué le vamos a dar, todavía no conocemos ni sus pretensiones.



El reconocido comentarista vallecaucano Marino Millán publicó en su Twitter que Vélez estaría pidiendo $2.000 millones para dejar la presidencia de la entidad que rige el fútbol profesional, a lo que el directivo de Orsomarso respondió: “Eso no es cierto, eso está fuera de contexto, fuera de todo”, teniendo en cuenta la actual situación económica que atraviesa el balompié profesional.

No hay derecho: dos mil millones de pesos para renunciar a la presidencia de Dimayor? Cierto es que, las moscas y los boludos no se acaban nunca. — Marino Millán (@marinomillan) July 18, 2020

De igual forma, Ante fue enfático en que no se moverán de la cifra que definan, de lo contrario: “si no la acepta, le pagamos lo legal, así de sencillo es”.



