Millonarios necesitó de sus figuras: empató 1-1 en su visita a Huila

Huila y Millonarios empataron 1-1 en el encuentro que los cruzó por la quinta fecha de la Liga II-2019. En el estadio Guillermo Plazas Alcid, Jorge Luis Pinto buscó darle descanso a sus figuras, pero las necesitó para llevarse un punto en el partido.

El azul empezó con la posesión del esférico y a los 8 minutos tuvo una primera incursión que fue bien controlada por los locales. Sin embargo, la respuesta de Huila llegó a los 11, cuando Omar Duarte mandó un balón que parecía fácil para Wuilker Faríñez, aunque el venezolano terminó dejando el balón libre y Bayron Garcés anotó el 0-1.

eso no le impidió seguir a Millonarios en la búsqueda del ataque y llevar peligro al arco de Banguera. Una muy clara para el azul fue por medio de Óscar Barreto, quien mandó un balón rastrero y aunque el arquero de Huila no lo sacó, sí apareció el defensa Felipe Cardoza para sacar el balón.



Brayan Moreno fue el jugador que capitaneó el ataque de Huila y tuvo un claro mano a mano con Faríñez, pero el venezolano se impuso en dos oportunidades para demostrar que el error del primer gol fue solo un impase, pero que la seguridad con él en el arco está garantizada.



Pero otra mala tuvo Millonarios. Juan Camilo Salazar, quien volvía a ponerse la azul, tuvo que dejar el terreno y su lugar lo tomó David Mackallister Silva.



Una más tuvo Moreno antes del primer tiempo, pero otra vez puso las manos firmes Wuilker Faríñez. La respuesta fue un cabezazo de César Carrillo, el capitán de este encuentro, pero bien tapó Banguera.



Para la parte complementaria, Huila se olvidó por completo del ataque y le dio toda la iniciativa de Millonarios. El azul no encontraba el camino por el cual penetrar a su rival, que defendía el 1-0 a capa y espada.



Jorge Luis Pinto aprovechó esto y mandó al campo a Juan David Pérez por Hansel Zapata, desaparecido en el partido, y luego llegó el debut de José Guillermo Ortiz, en el lugar de Cristian Arango.



César Carrillo tuvo otra opción de cabeza, pero esta vez pasó muy cerca del palo. Aunque los cambios harían lo suyo y al minuto 36, Pérez encaró de la izquierda hacia adentro y empalmó un potente derechazo que esta vez sí venció a Banguera.



Con el empate, Millonarios sumó 10 unidades y se puso en la punta con Medellín, Envigado, América y Cali, mientras que Huila se quedó con seis unidades.