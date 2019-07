La Liga empezó intensa: Huila venció a La Equidad con un apretado 3-2

Atlético Huila y La Equidad le dieron punto de partido a la Liga II-2019 por todo lo alto. En el estadio Guillermo Plazas Alcid, el conjunto local venció 3-2 a los aseguradores y celebraron tres importantes puntos para el arranque del campeonato. (Revise acá las estadísticas del partido)

En el primer partido de la Liga no hubo contemplaciones. Ambos equipos buscaron potenciar su juego ofensivo y en 10 minutos ya había dos acciones de gol para cada uno, aunque ninguna de mucho peligro.



Después sí llegaron las emociones. La Equidad estuvo cerca de marcar en dos oportunidades. Jhon García tuvo mucho espacio y estrelló el balón en el palo, minutos después Pablo Sabbag estuvo cerca de anotar, pero bien tapó Geovanni Banguera, quien regresó a Huila para este segundo semestre y se adueñó del arco.



Hubo un momento de hidratación ante el fuerte calor que azotó la tarde de Neiva y esa pequeña charla cambió la actitud de los opitas, que se acercaron con peligro al arco rival. La más clara fue de Bayron Garcés, pero bien puso las manos Kevin Piedrahita para contener el esférico.



Con el 0-0 se fueron al descanso, pero el segundo tiempo fue todo emoción con cinco goles que le dieron intensidad al encuentro.



Al sexto minuto de juego, Garcés centró un balín y Walmer Pacheco buscó despejar un balón con su cabeza, pero terminó embocando el balón en su propio arco. Se puso en ventaja Huila, que quería más.



Y lo consiguió por al 11, el mismo Garcés aprovechó su potencia y con un su pierna derecha impactó un fuertísimo remate que venció a Piedrahita. 2-0 y celebrar el ‘Chonto’ Herrera en el banco de suplentes.



El descuento de La Equidad no demoró porque, al 17, Diego Gómez tuvo un sutil toque de balón que mandó al fondo de la red para celebrar el 2-1.



Huila amplió su ventaja al 29. Garcés inició la jugada y se la cedió a Diego Echeverri, quien remató con izquierda y aunque Piedrahita se tiró bien, no pudo contener el esférico y el juego se puso 3-1.



A falta de cinco minutos cumplir el tiempo de juego, Andrés de Armas corrió por derecha y mandó un balón rastrero que Neider Barona mandó al fondo de la red sin dificultades.



Con el 3-2, el encuentro siguió con mucho ritmo e intensidad, pero no cambió hasta el pitazo final de John Hinestroza. Huila empezó el campeonato con tres puntos y ayuda en su búsqueda por alejarse de la zona del descenso, mientras que La Equidad piensa en su partido de Copa Suramericana.