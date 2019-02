Medellín sin margen de error en la Liga: visita al América, en Cali

Deportivo Independiente Medellín visita al América de Cali, este sábado desde las 6:00 p.m. en el estadio Pascual Guerrero. Partido correspondiente por la quinta fecha de la Liga 2019-I.

La eliminación en Copa Libertadores es cosa del pasado para Independiente Medellín, les queda un gran reto este semestre y ese es la Liga, donde deben comenzar a sumar de a tres si es que no quieren perderle pisada a los equipos que comandan la tabla de posiciones.



Dos novedades presentó el conjunto rojo de Antioquia para este encuentro, Sebastián Macías arregló su situación contractual y seguirá dos años más. Además, viajó a la ciudad de Cali. Carlos Sinisterra fue convocado por primera vez y se espera que juegue algunos minutos. Además, Brayan Castrillón también integró la lista de viajeros pese a que no entrenó el viernes, Dairon Mosquera no viajó a última hora por decisión técnica.



El técnico Octavio Zambrano cambiaría el módulo táctico, jugaría con cuatro en el fondo y tres volantes de recuperación, un enlace como Andrés Ricaurte y en el ataque la dupla de Leonardo Castro y Germán Cano.



Uno de los que continuaría como titular es Jonathan Marulanda, el lateral antioqueño volverá a actuar por izquierda, siendo de perfil derecho. “Contra Unión Magdalena jugué por izquierda, me sentí cómodo y espero seguir aportándole de la mejor manera al grupo en este partido tan importante. Estamos tranquilos, trabajando bien y confiamos en sacar un buen resultado”, indicó Marulanda.



Sobre el rival, el técnico Octavio Zambrano precisó que “tenemos que elevar nuestro rendimiento, todavía no lo hemos logrado y vamos trabajando para buscar esa competitividad. Llevamos una buena cantidad de partidos suficientes para retomar el nivel”.



En cuanto al cambio de módulo, Zambrano explicó que “hemos realizado cambios enfocados para resolver el problema defensivo. Esto nos ha servido mucho para adaptarnos según el rival que tengamos al frente”.



Alineación probable:



Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús David Murillo, Héctor Urrego, Jonathan Marulanda; Nicolás Palacios, Diego Arias, Larry Angulo, Andrés Ricaurte; Leonardo Castro y Germán Cano.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín