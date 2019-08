Rivera no aguantó más la situación de Santa Fe: criticó a su equipo

Santa Fe volvió a perder en la Liga II-2019, de la que no abandona el último lugar y en la que, tras 7 fechas, no ha podido ganar. Esta vez cayó 1-2 con América de Cali, en el que seguramente es el peor partido de la naciente era de Harold Rivera como entrenador cardenal.

El técnico albirrojo no escondió su disgusto por lo mostrado por sus jugadores. Preocupado, molesto y claro, se refirió al partido en declaraciones a la prensa, reconociendo lo que vieron los 17.423 asistentes a El Campin: “No jugamos un buen partido, América hizo un buen planteamiento y por momentos nos vimos superados”.



Rivera condenó los errores de Santa Fe que le costaron la primera caída en su arco, con Juan Daniel Roa dormido y una defensa desorganizada para controlar el contraataque escarlata. “No nos pueden hacer un gol así, sobre todo por el momento por el que estamos pasando, fue un baldado de agua fría y nos costó”, dijo el DT.



Al técnico le preocupó que “no jugamos como veníamos acostumbrados, con la tenencia de la pelota. Nos desesperamos e hicimos mucho juego directo. América ganó los rebotes y no hicimos el partido que habíamos planificado. Quiero que el equipo juegue diferente, debemos corregir”.



Tampoco le gusto a Harold que su equipo no mantuviera la dinámica sobre el rival. “No fuimos tan claros en la presión, en el primer tiempo América salía fácil, en el segundo lo corregimos un poco, pero eso perjudicó nuestro juego. Al final terminamos con desespero, no con un orden que es lo que se necesitaba”.



Finalmente, Rivera analizó la parte anímica y mental de Santa Fe, que está tocada por la crisis de resultados. “Siento temor en el equipo, estamos trabajando en eso. A Roa no se le puede olvidar todo lo que hizo en Santa Fe, a Arbeláez lo que venía haciendo en Patriotas...a varios jugadores. Estamos trabajando lo mental también, ellos se entregan, trabajan bien, pero entran y hay un poco de inseguridad. La situación no es fácil, pero tenemos que salir. Si nosotros queremos salir de esto debemos meter más”, comentó.