Guillermo Sanguinetti responde a quienes quieren su salida de Santa Fe

Guillermo Sanguinetti habló luego de una nueva derrota de Santa Fe en El Campín. El técnico uruguayo compartió sus pensamientos tras la derrota 0-1 contra Tolima en la cuarta fecha de la Liga.



“Creo que hicimos mérito para mucho más y venimos de una serie de resultados que no son lo que pretendemos. Si uno analiza el partido deberíamos habernos llevado al menos un punto. La jugada del penal cambió el partido, pero el equipo siguió buscando el resultado”, comentó sobre el encuentro.

Sin embargo, al entrenador se le preguntó por los mensajes de los hinchas en El Campín, quienes le cantaron con vehemencia y exigieron su salida del equipo.



“No opino acerca de eso (los mensajes de los hinchas). Tengo un contrato con el club y estoy convencido de mi trabajo, no soy yo el que debe opinar de eso. Yo tengo que hablar y sacar resultados. Los resultados hacen que haya intranquilidad y no es lo que pretendemos”, comentó el entrenador.



También habló sobre el caso de Johan Arango, pues se especuló con un supuesto caso de indisciplina y que por eso fue al banco de suplentes, aunque el club lo negó.



“El tema de Arango es un totalmente técnico porque entendía que necesitábamos una formación más fuerte en el medio y por eso no salió desde el arranque”, dijo.



Así las cosas, Sanguinetti piensa mantenerse al frente del equipo cardenal al menos hasta que los directivos tomen una decisión diferente.