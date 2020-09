Ídolo albiazul llamó ‘mariquitas’ a los jugadores de Millonarios

Millonarios vive momentos realmente difíciles actualmente. Luego de haber mostrado cosas interesantes frente al Deportivo Cali en el reinicio de la Liga, los capitalinos cayeron frente a Once Caldas en casa y revivieron los fantasmas de antes de la pandemia.

La hinchada exige resultados, apenas lógico, e incluso a esas voces ahora se le sumaron ídolos albiazules de antaño. Carlos ‘La Gambeta’ Estrada es uno de ellos.

Estas fueron las palabras de 'La Gambeta' Estrada respecto al plantel actual de Millonarios.



En diálogo con ‘Pasión Albiazul’, el ex-futbolista nacido en Tumaco defendió a capa y espada al entrenador Alberto Gamero: “No le vamos a echar la culpa a Gamero por lo que está sucediendo. Ha demostrado que es un excelente entrenador en diferentes equipos y con Millonarios tiene una especialidad, tiene el sentido de pertenencia por el equipo”.

​Los culpables, a su consideración, son los futbolistas: “Hay un poco de mariquitas en Millonarios que no quieren sino vestir la camiseta. No solamente es vestirla sino sudar la camiseta y hay que tener pasión por ella”.



Justamente respecto a la derrota frente al Once Caldas, Estrada aseguró que “la camiseta de Millonarios es muy pesada como para que cualquiera venga, se la coloque, entre a El Campín y permita que vengan y nos ridiculicen a todos”.