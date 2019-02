'No me dieron las herramientas para trabajar como era’: Flabio Torres

Triste, derrotado, saliendo por la puerta de adelante pero como si fuera por detrás, se marchó el director técnico tolimense José Flabio Torres de las oficinas del Atlético Bucaramanga, poniendo fin a su segunda era en el club ‘leopardo’, escuadra con la que sólo pudo ganar un partido de cinco posibles.





Torres asumió el reto de dirigir por primera vez a los auriverdes en el segundo semestre de 2016, el primer año del ascenso, en donde fue el ‘héroe’ al sacar al equipo de las posiciones de descenso y llevarlos a disputar la semifinal del fútbol profesional colombiano, instancia de donde salió derrotado por un gol frente al Deportes Tolima.



En ese entonces dirigió 27 partidos con un balance de 12 ganados, ocho empatados y siete perdidos, su equipo marcó 33 goles y recibió 24, logrando 44 puntos y un rendimiento del 54,3 por ciento.



Para el 2017, el tolimenses no llegó a un acuerdo con la parte dirigencial, en cabeza de Óscar Álvarez, y terminó saliendo por la puerta de atrás.



Los dirigentes desde ese entonces intentaron con estrategas de la talla de Hárold Rivera, Fernando ‘Pecoso’ Castro, Jaime de la Pava, Diego Cagna, Adolfo León Holguín, Carlos Mario Hoyos y Óscar Serrano, pero ninguno tuvo la mística de Torres para encaminar un grupo de jugadores que descendieron al equipo al final de la temporada 2017, pero que un ‘milagro’ del Once Caldas, venciendo a Cortuluá en el Palogrande, salvó de la guillotina al plantel.



Queriendo enmendar el error, Álvarez repatrió a Torres desde el Deportivo Pasto y llevando a soñar nuevamente a la hinchada en el segundo semestre del 2018, cuando acumuló siete victorias al hilo y llevando a los santandereanos a los cuartos de final, cayendo eliminado frente al Independiente Medellín. En total fueron 15 partidos dirigidos con 11 triunfos, cero empates y cuatro derrotas, con 24 goles a favor y 16 en contra, para un sorprendente rendimiento del 73,3%.



En este 2019 las cosas no salieron para el Bucaramanga y para Torres, pues dirigió cinco partidos -cuatro de Liga y uno de Copa- con solo una victoria y cuatro derrotas.



La gota que rebosó la copa fue la caída en el clásico del oriente colombiano frente al Cúcuta Deportivo, pues la derrota por 3-2 generó una citación en las oficinas del club, en donde el gerente del equipo, Hernando Flórez, le dio la noticia de la no continuidad al cuerpo técnico, que además de Torres, conforman Roberto Zarruk y Robert Villamizar.



“La verdad no tengo mucho ánimo, estuve reunido dos horas con el gerente, ni siquiera don Óscar (Álvarez) nos atendió, ni nos dio la cara, como quien dice hasta luego y ni gracias. Yo pienso que pues eso lo deja a uno bajo de nota y de ánimo, porque si hubo algo acá en este cuerpo técnico fue entrega, dedicación. El fútbol tiene eso, muchas veces no se dan los resultados a pesar de la responsabilidad con el trabajo”, sostuvo Torres a medios de comunicación al salir de la sede.



Entre los descargos de Torres a la prensa sostuvo que no se le permitió la contratación libre de jugadores y el tema se fue alargando. “Hubo muchas cosas en esa parte de la planificación que no se pudieron arreglar y hoy el afectado soy yo. A mí me parece que no me dieron las herramientas para trabajar como era”, sostuvo.



Con el Bucaramanga entre 2016 y 2019, Torres dirigió en total 47 partidos, con 24 victorias, ocho empates y 15 caídas.



Óscar Olarte

ADN BUcaramanga