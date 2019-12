Viera, más motivado que nunca: así ve la final, el VAR y su actualidad

Previo a la primera finalísima de la Liga II-2019, entre Junior y América, Sebastián Viera habló sobre el juego, el VAR y la actualidad de Junior para buscar una nueva estrella.



El uruguayo es el gran referente y capitán del equipo tiburón, que busca ganar en su casa y sacar la mayor diferencia para cerrar el último encuentro en Cali.

Sobre América:



“Es un equipo parejo en todas sus líneas y por algo ha hecho tantos puntos, como nostorss, somos los dos mejores del año así que es de mucho respeto. Es digno rival para una final y tiene buenos jugadores de mitad de cancha para arriba. Nosotros vamos a tratar de estar muy concentrados”.



VAR:



“Es bueno, en la Suramericana jugamos con el VAR y estamos un poco más acostumbrados el valor que da es la transparencia y tenemos que estar preparados. Es a favor como en contra y estamos tranquilos, sabiendo lo que es VAR”.



Finales:



“La final la vivo como si fuera la primera, misma emoción, ganas y deseo. Manejando un poco mejor la ansiedad y seguramente con la experiencia de estos años con mejor manera. Sabiendo que las finales son muy peleadas, es difícil que haya diferencia, la estamos viviendo tranquilo y con la misma emoción”.



Localía en cuadrangulares:



“Fue clave como los otros. Empezamos perdiendo de local y necesitábamos puntos afuera. Contra Nacional sabíamos que no podíamos no ganar los tres puntos. De local es igual, contamos con los tres puntos y lo logramos”.



El año de Junior:



“Ha sido un año muy regular, empezamos por la Superliga y la Liga, ahora estamos terminando con 14 y 15 arco en cero. Eso es trabajo, no solo por mí, sino por todo el grupo. En lo personal siento que es el año más regular y más ganador”.



Ambiente en camerino:



"Disfrutamos este momento y hace un año jugábamos la final de la Liga y con final de Suramericana. Hoy en día estamos en otra final, así que estamos disfrutando este momento con mucha responsabilidad esperando que esto siga y no pare acá".